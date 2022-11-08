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https://sputnikarabic.ae/20221108/انتقادات-واسعة-لوزارة-الدفاع-الفرنسية-بسبب-صورة-امرأة-محجبة-1069937283.html
انتقادات واسعة لوزارة الدفاع الفرنسية بسبب صورة امرأة محجبة
انتقادات واسعة لوزارة الدفاع الفرنسية بسبب صورة امرأة محجبة
أثارت صورة لمرأة محجبة على موقع وزارة الدفاع الفرنسية موجة من الانتقادات خاصة من الأحزاب اليمينية. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T09:18+0000
2022-11-08T09:18+0000
العالم
أخبار فرنسا
حجاب
وزارة الدفاع
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وهاجم داميان ريو، القيادي في حزب “استرداد” الذي يتزعمه إريك زمور، عبر حسابه على تويتر، صورة للتقويم الذي أصدرته وزارة الجيوش والخاص بالعامين القادمين 2023 – 2024، حيث تظهر صورة امرأة محجبة.وجاء في رد الوزارة عن الصورة المتداولة عبر الشبكات، أنه لا أساس لها من الصحة، لافتةً أنها مركبة عن طريق "الفوتوشوب"، لكن ريو أعاد نشر صور أخرى للتقويم لتأكيد صحة حديثه.ودعم ريو كلامه بمقطع فيديو يظهر فيه الحجاب بشكل واضح، وطالب باعتذار كل من شكك في مصداقية ما نشره.ومع استمرار نشر صور أخرى من التقويم ذاته، أقرت الوزارة، الاثنين، صحة الوثيقة، معتبرة أنها لم تحظَ بموافقة ودعم أعلى هرم في إدارتها، مبينة أن هذا التقويم يتم نشره وتوزيعه من قبل مفوضية القوات المسلحة، وهي خدمة مشتركة تخضع لأوامر رئيس أركان القوات المسلحة وتشارك في الإدارة العامة للجيش والدرك.وأضافت أن الفكرة وراء هذا الاختيار للصورة تهدف إلى تعزيز أفراد التجنيد المدنيين المحليين، الذين يقدمون مساهمة أساسية في مهام الجيش في الميدان.
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العالم, أخبار فرنسا , حجاب, وزارة الدفاع
العالم, أخبار فرنسا , حجاب, وزارة الدفاع

انتقادات واسعة لوزارة الدفاع الفرنسية بسبب صورة امرأة محجبة

09:18 GMT 08.11.2022
© AFP 2022 / Behrouz Mehriفتاة إيرانية محجبة
فتاة إيرانية محجبة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
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أثارت صورة لمرأة محجبة على موقع وزارة الدفاع الفرنسية موجة من الانتقادات خاصة من الأحزاب اليمينية.
وهاجم داميان ريو، القيادي في حزب “استرداد” الذي يتزعمه إريك زمور، عبر حسابه على تويتر، صورة للتقويم الذي أصدرته وزارة الجيوش والخاص بالعامين القادمين 2023 – 2024، حيث تظهر صورة امرأة محجبة.
وكتب في التعليق المرفق: "ترويج للحجاب الإسلامي على تقويم وزارة الجيوش".
وجاء في رد الوزارة عن الصورة المتداولة عبر الشبكات، أنه لا أساس لها من الصحة، لافتةً أنها مركبة عن طريق "الفوتوشوب"، لكن ريو أعاد نشر صور أخرى للتقويم لتأكيد صحة حديثه.
ودعم ريو كلامه بمقطع فيديو يظهر فيه الحجاب بشكل واضح، وطالب باعتذار كل من شكك في مصداقية ما نشره.
ومع استمرار نشر صور أخرى من التقويم ذاته، أقرت الوزارة، الاثنين، صحة الوثيقة، معتبرة أنها لم تحظَ بموافقة ودعم أعلى هرم في إدارتها، مبينة أن هذا التقويم يتم نشره وتوزيعه من قبل مفوضية القوات المسلحة، وهي خدمة مشتركة تخضع لأوامر رئيس أركان القوات المسلحة وتشارك في الإدارة العامة للجيش والدرك.
وقالت الوزارة: "بعد التحقق المعمق فإن التقويم المتداول على الشبكات الاجتماعية هو مبادرة من فريق من إدارة الوزارة، ولم يتم التحقق من صحة هذا المشروع من قبل المسؤولين المختصين".
وأضافت أن الفكرة وراء هذا الاختيار للصورة تهدف إلى تعزيز أفراد التجنيد المدنيين المحليين، الذين يقدمون مساهمة أساسية في مهام الجيش في الميدان.
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