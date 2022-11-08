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https://sputnikarabic.ae/20221108/انخفاض-شعبية-بايدن-إلى-39-1069928520.html
انخفاض شعبية بايدن إلى 39%
انخفاض شعبية بايدن إلى 39%
كشف استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن شعبية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انخفضت إلى 39%، مما يعزز الآراء بأن الديموقراطيين سيواجهون مصاعب كبيرة في... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T02:44+0000
2022-11-08T02:58+0000
جو بايدن
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وبلغت نسبة الرضا عن أداء بايدن 40% يوم الجمعة، وفقا لاستطلاع سابق أجرته مؤسسة غالوب.وبلغت نسبة الرضا عن أداء الرئيسين السابقين دونالد ترامب 42%، وباراك أوباما 45% خلال الفترة نفسها في رئاستيهما.اليوم الثلاثاء، سيتوجه الناخبون في الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي.ومن المتوقع أن يحصل الجمهوريون على الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي وربما في مجلس الشيوخ أيضا.جميع المقاعد الـ 435 في مجلس النواب و35 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ مطروحة للانتخابات هذا العام، بالإضافة إلى العديد من المناصب المحلية.
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جو بايدن
جو بايدن

انخفاض شعبية بايدن إلى 39%

02:44 GMT 08.11.2022 (تم التحديث: 02:58 GMT 08.11.2022)
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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كشف استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن شعبية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انخفضت إلى 39%، مما يعزز الآراء بأن الديموقراطيين سيواجهون مصاعب كبيرة في انتخابات التجديد النصفي التي تجري، اليوم الثلاثاء.
وبلغت نسبة الرضا عن أداء بايدن 40% يوم الجمعة، وفقا لاستطلاع سابق أجرته مؤسسة غالوب.
وبلغت نسبة الرضا عن أداء الرئيسين السابقين دونالد ترامب 42%، وباراك أوباما 45% خلال الفترة نفسها في رئاستيهما.
اليوم الثلاثاء، سيتوجه الناخبون في الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي.
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
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00:18 GMT
ومن المتوقع أن يحصل الجمهوريون على الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي وربما في مجلس الشيوخ أيضا.
جميع المقاعد الـ 435 في مجلس النواب و35 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ مطروحة للانتخابات هذا العام، بالإضافة إلى العديد من المناصب المحلية.
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