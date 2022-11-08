https://sputnikarabic.ae/20221108/بايدن-يتعثر-على-خشبة-المسرح-خلال-خطاب-له-فيديو-1069944463.html

بايدن يتعثر على خشبة المسرح خلال خطاب له... فيديو

بايدن يتعثر على خشبة المسرح خلال خطاب له... فيديو

تعثر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على خشبة المسرح، أثناء إلقاء خطاب له، ضمن حملة تحفيزه لمواطنيه للتصويت لحزبه الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T12:12+0000

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جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وبينما كان يسير بايدن (79 عاما) على المسرح في يونكرز في مدينة نيويورك، ممسكا بميكروفون، تعثر وقال للجمهور: "عذرا لقد دست على... إن لونه أسود... على أي حال".ووجّه بايدن في خطابه نداءً أخيرا للأمركيين بعدم جعله رئيسا ضعيفا، من خلال تسليم السيطرة على الكونغرس إلى الجمهوريين، في انتخابات التجديد النصفي، التي انطلقت اليوم الثلاثاء.وفي خطابه، بدا الرئيس الأمريكي غاضبا بشكل واضح، عندما ضايقه أحد المتظاهرين للمناخ، ورد عليه: "لا مزيد من الحفر، لا مزيد من الحفر، لم أقم بتكوين أي حفر جديد، لقد كان ذلك قبل أن أصبح رئيسا".وبلغت نسبة تأييد بايدن داخل أمريكا 40 في المئة، وهي الأدنى بين أي رئيس في هذه المرحلة منذ بدء استطلاعات الرأي.وسيسمح فوز الجمهوريين بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ بعرقلة أجندة بايدن "إعادة البناء بشكل أفضل"، والتي تتضمن زيادة الضرائب على الشركات الثرية والكبيرة لدفع ثمن السياسات، بما في ذلك تدابير تغير المناخ وتوسيع الرعاية الصحية.كما أن بايدن لن يكون قادرا على متابعة الجهود لتكريس الوصول إلى الإجهاض في القانون، أو إصلاح عملية التصويت، أو فرض تدابير جديدة لمراقبة الأسلحة.وسيظل لدى بايدن حق النقض (الفيتو) ضد فرض حظر على الإجهاض ‏على مستوى البلاد، في حالة سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس في الانتخابات النصفية، ‏وتمرير مثل هذا التشريع.‏

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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم