https://sputnikarabic.ae/20221108/بايدن-يلتقي-السيسي-في-مصر-على-هامش-قمة-المناخ-1069964916.html
بايدن يلتقي السيسي في مصر على هامش قمة المناخ
بايدن يلتقي السيسي في مصر على هامش قمة المناخ
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن سيلتقي بنظريه المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته المقبلة إلى مصر التي تبدأ في 11... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T21:34+0000
2022-11-08T21:34+0000
2022-11-08T21:34+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس عبدالفتاح السيسي
جو بايدن
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واشنطن- سبوتنيك. وصرح المسؤول للصحفيين بأن الرئيس الأمريكي سيعقد لقاء ثنائيا مع نظيره المصري السيسي. يتوجه بايدن إلى مدينة شرم الشيخ يوم الجمعة للمشاركة في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة "كوب 27".وأضاف المسؤول أن الرئيس الأمريكي سيلقي خطابا خاصا حول جهود إدارته للبناء على "العمل غير المسبوق" من قبل الولايات المتحدة، لتقليل الانبعاثات ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا على بناء القدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ.من المتوقع أن يشارك أكثر من 110 رئيس دولة في الحدث، الذي انطلق بالفعل يوم الأحد في المدينة التي تبعد نحو 500 كيلومتر عن العاصمة القاهرة، فيما يتسابق قادة العالم لتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل اعتماد البلدان النامية على الوقود الأحفوري.كشفت تقارير قبل أيام، عن أن الولايات المتحدة تعمل على خطة لتسخير أموال أكبر الشركات في العالم من أجل مساعدة الدول النامية في جهود خفض استخدامها للوقود الأحفوري، وهي خطة تهدف إلى الكشف عنها في قمة شرم الشيخ للمناخ هذا الأسبوع.وقالت إن جون كيري مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ والإدارة الأمريكية يريدان الكشف عن الفكرة في قمة المناخ "كوب 27" في مصر، وفقا لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" عن أشخاص مطلعين على الأمر.
https://sputnikarabic.ae/20221107/قمة-شرم-الشيخ-أمريكا-تستعد-لطرح-خطة-لتمويل-تحول-الطاقة-في-الدول-النامية-1069905791.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس عبدالفتاح السيسي, جو بايدن
مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس عبدالفتاح السيسي, جو بايدن
بايدن يلتقي السيسي في مصر على هامش قمة المناخ
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قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن سيلتقي بنظريه المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته المقبلة إلى مصر التي تبدأ في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.
واشنطن- سبوتنيك
. وصرح المسؤول للصحفيين بأن الرئيس الأمريكي سيعقد لقاء ثنائيا مع نظيره المصري السيسي. يتوجه بايدن إلى مدينة شرم الشيخ يوم الجمعة للمشاركة في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة "كوب 27".
وأضاف المسؤول أن الرئيس الأمريكي سيلقي خطابا خاصا حول جهود إدارته للبناء على "العمل غير المسبوق" من قبل الولايات المتحدة، لتقليل الانبعاثات ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا على بناء القدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ.
من المتوقع أن يشارك أكثر من 110 رئيس دولة في الحدث، الذي انطلق بالفعل يوم الأحد
في المدينة التي تبعد نحو 500 كيلومتر عن العاصمة القاهرة، فيما يتسابق قادة العالم لتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل اعتماد البلدان النامية على الوقود الأحفوري.
كشفت تقارير قبل أيام، عن أن الولايات المتحدة تعمل على خطة لتسخير أموال أكبر الشركات في العالم من أجل مساعدة الدول النامية في جهود خفض استخدامها للوقود الأحفوري، وهي خطة تهدف إلى الكشف عنها في قمة شرم الشيخ للمناخ هذا الأسبوع.
وقالت إن جون كيري مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ والإدارة الأمريكية يريدان الكشف عن الفكرة في قمة المناخ "كوب 27
" في مصر، وفقا لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" عن أشخاص مطلعين على الأمر.