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بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران
بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران
مدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران لعام إضافي، وفقا لبيان البيت الأبيض. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T23:47+0000
2022-11-08T23:48+0000
إيران
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موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس بايدن اليوم الأربعاء: "سأقوم بتمديد حالة الطوارئ الوطنية لإيران لمدة عام والتي تم الإعلان عنها بموجب الأمر التنفيذي رقم 12170".وأضاف: "نحن نتحدث عما يسمى باتفاقيات الجزائر المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى إطلاق سراح دبلوماسيين أمريكيين قضوا أكثر من عام في طهران كرهائن بعد عام 1979، وتنص هذه الوثائق على وجه الخصوص، على مبدأ عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية لبعضها البعض".وتابع بيان البيت الأبيض: "لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 نوفمبر 1979، وكذلك الإجراءات التي تم إدخالها في ذلك الوقت لمواجهة حالة الطوارئ هذه، يجب أن تظل سارية المفعول بعد 14 نوفمبر 2022".جاء ذلك في خطاب وجهه بايدن لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بشأن استمرار حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران.
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران

23:47 GMT 08.11.2022 (تم التحديث: 23:48 GMT 08.11.2022)
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الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© Sputnik . Стрингер
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مدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران لعام إضافي، وفقا لبيان البيت الأبيض.
موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس بايدن اليوم الأربعاء: "سأقوم بتمديد حالة الطوارئ الوطنية لإيران لمدة عام والتي تم الإعلان عنها بموجب الأمر التنفيذي رقم 12170".
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وأضاف: "نحن نتحدث عما يسمى باتفاقيات الجزائر المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى إطلاق سراح دبلوماسيين أمريكيين قضوا أكثر من عام في طهران كرهائن بعد عام 1979، وتنص هذه الوثائق على وجه الخصوص، على مبدأ عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية لبعضها البعض".
وتابع بيان البيت الأبيض: "لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 نوفمبر 1979، وكذلك الإجراءات التي تم إدخالها في ذلك الوقت لمواجهة حالة الطوارئ هذه، يجب أن تظل سارية المفعول بعد 14 نوفمبر 2022".
جاء ذلك في خطاب وجهه بايدن لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بشأن استمرار حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران.
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