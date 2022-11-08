عربي
https://sputnikarabic.ae/20221108/برلمانيون-يقولون-إن-مجموعة-بريكس-تعيد-التوازن-للاقتصاد-العالمي-وانضمام-الجزائر-يمثل-أهمية-كبرى-1069953527.html
برلمانيون يقولون إن مجموعة "بريكس" تعيد التوازن للاقتصاد العالمي وانضمام الجزائر يمثل أهمية كبرى
برلمانيون يقولون إن مجموعة "بريكس" تعيد التوازن للاقتصاد العالمي وانضمام الجزائر يمثل أهمية كبرى
أكد أعضاء بالبرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، استفادة الجزائر من انضمامها لمجموعة "بريكس" على مستويات عدة. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T16:39+0000
2022-11-08T16:39+0000
تقارير سبوتنيك
الجزائر
العالم العربي
مجموعة بريكس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101455/15/1014551539_0:60:1975:1171_1920x0_80_0_0_d18d14f6a99feb37ab8789a3d20c1702.jpg
وقال البرلمانيون إن مجموعة "بريكس" تعيد التوازن للاقتصاد العالمي الذي شكله الغرب بشكل ظالم للشعوب والدول النامية، وأن اتخاذ الجزائر للخطوة يمثل أهمية في هذا الإطار وعلى المستوى المحلي أيضا.وأمس الاثنين، قال مستشار وزير الخارجية الجزائرية، السفير صالح بوشة، إن "الجزائر تقدّمت بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة "بريكس".وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن "بلاده أرسلت رسائل للدول الأعضاء بشأن رغبتها للانضمام للمنظمة".من ناحيته، قال البرلماني الجزائري، بريش عبد القادر، إن "انضمام الجزائر إلى مجموعة "البريكس"، وهو تكتل وقوى اقتصادية صاعدة تمثل بحجم ناتج إجمالي أكثر من 20 تريليون دولار، وسوق واسعة تفوق 3 مليار نسم، يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للجزائر".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الجزائر تستفيد من التبادل التجاري والقدرات الاقتصادية التي تتميز بها الدول الأعضاء في التكتل".وفيما يتعلق بانعكاسات الخطوة الجزائرية على العلاقات بين الجزائر وأوروبا، أوضح البرلماني الجزائري أن "الجزائر تقيم علاقاتها وتحالفاتها على أساس "رابح – رابح"، وأن علاقاتها مع الدول الأوروبية استراتيجية خاصة في مجال الطاقة، وهي شريكك موثوق بشأن ضمن الأمن الطاقوي".ويرى أن "الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر ومجموعة بريكس لا تؤثر على العلاقات مع أوروبا خاصة أنها بصدد توسيع مجالات التعاون".فيما قال عضو البرلمان الجزائري، الدكتور علي محمد ربيح، إن "قرار الجزائر بالانضمام لمجموعة "بريكس"، جاء بعد أن استوفت بلاده كل الشروط، خاصة على المستوى المحلي".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الجزائر تستفيد من الامتيازات التي توفرها الدول الأعضاء، كما أن الخطوة تعيد تشكيل النظام الاقتصادي الذي قادته الدول الغربية الظالم لحق الشعوب خاصة في الدول النامية".ويرى ربيح أن "الشراكة مع أوروبا يمكن أن يطرأ عليها الجدال والنقاش، خاصة أن أوروبا تشكل السوق الأهم بالنسبة للدول الأوروبية من حيث الاستهلاك وتوريد مواد الطاقة".ولفت إلى أن "الجزائر لديها الحرية الكاملة في تحديد خياراتها وعلاقاتها الاقتصادية الاستراتيجية وفقا لما يحقق مصلحتها، ويعزز دورها السياسي والاقتصادي والدبلوماسي".وقالت المبعوثة الخاصة المكلّفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ليلى زروقي، في "فوروم الإذاعة"، إن "الجزائر قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس"، وفقا لموقع "الشروق".وأوضحت زروقي: "كانت لنا فرصة المشاركة في القمة الأخيرة لمجموعة بريكس في الصين، التي دعا الرئيس الجزائري للمشاركة فيها".
https://sputnikarabic.ae/20221108/بوغدانوف-موسكو-ترحب-باعتزام-الجزائر-الانضمام-إلى-بريكس-1069938813.html
https://sputnikarabic.ae/20220908/سفير-روسيا-لدى-الجزائر-موسكو-لا-تعترض-على-رغبة-الجزائر-في-الانضمام-إلى-مجموعة-بريكس--1067474245.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101455/15/1014551539_167:0:1808:1231_1920x0_80_0_0_557e79c927755f48b712ec0f3daf4948.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, الجزائر, العالم العربي, مجموعة بريكس
تقارير سبوتنيك, الجزائر, العالم العربي, مجموعة بريكس

برلمانيون يقولون إن مجموعة "بريكس" تعيد التوازن للاقتصاد العالمي وانضمام الجزائر يمثل أهمية كبرى

16:39 GMT 08.11.2022
© Sputnikاعلام الدول الـ5 المكونة لمجموعة بريكس
اعلام الدول الـ5 المكونة لمجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
اعلام الدول الـ5 المكونة لمجموعة بريكس
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
أكد أعضاء بالبرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، استفادة الجزائر من انضمامها لمجموعة "بريكس" على مستويات عدة.
وقال البرلمانيون إن مجموعة "بريكس" تعيد التوازن للاقتصاد العالمي الذي شكله الغرب بشكل ظالم للشعوب والدول النامية، وأن اتخاذ الجزائر للخطوة يمثل أهمية في هذا الإطار وعلى المستوى المحلي أيضا.
وأمس الاثنين، قال مستشار وزير الخارجية الجزائرية، السفير صالح بوشة، إن "الجزائر تقدّمت بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة "بريكس".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن "بلاده أرسلت رسائل للدول الأعضاء بشأن رغبتها للانضمام للمنظمة".
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
بوغدانوف: موسكو ترحب باعتزام الجزائر الانضمام إلى بريكس
09:52 GMT
من ناحيته، قال البرلماني الجزائري، بريش عبد القادر، إن "انضمام الجزائر إلى مجموعة "البريكس"، وهو تكتل وقوى اقتصادية صاعدة تمثل بحجم ناتج إجمالي أكثر من 20 تريليون دولار، وسوق واسعة تفوق 3 مليار نسم، يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للجزائر".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الجزائر تستفيد من التبادل التجاري والقدرات الاقتصادية التي تتميز بها الدول الأعضاء في التكتل".

ولفت إلى أن "انضمام بلاده لمجموعة "بريكس" يعزز إرساء نظام دولي متعدد الأقطاب ويعيد التوازن للعلاقات الدولية، خاصة أن مجموعة البريكس تحتل موقعا جغرافيا استراتيجيا مهما في خارطة العالم، وتمثل 29 في المائة من مساحة العالم".

وفيما يتعلق بانعكاسات الخطوة الجزائرية على العلاقات بين الجزائر وأوروبا، أوضح البرلماني الجزائري أن "الجزائر تقيم علاقاتها وتحالفاتها على أساس "رابح – رابح"، وأن علاقاتها مع الدول الأوروبية استراتيجية خاصة في مجال الطاقة، وهي شريكك موثوق بشأن ضمن الأمن الطاقوي".
ويرى أن "الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر ومجموعة بريكس لا تؤثر على العلاقات مع أوروبا خاصة أنها بصدد توسيع مجالات التعاون".
فيما قال عضو البرلمان الجزائري، الدكتور علي محمد ربيح، إن "قرار الجزائر بالانضمام لمجموعة "بريكس"، جاء بعد أن استوفت بلاده كل الشروط، خاصة على المستوى المحلي".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الجزائر تستفيد من الامتيازات التي توفرها الدول الأعضاء، كما أن الخطوة تعيد تشكيل النظام الاقتصادي الذي قادته الدول الغربية الظالم لحق الشعوب خاصة في الدول النامية".
ويرى أن "الاحتكاك مع الدول الأعضاء في المجموعة يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الجزائري والمغاربي".
ويرى ربيح أن "الشراكة مع أوروبا يمكن أن يطرأ عليها الجدال والنقاش، خاصة أن أوروبا تشكل السوق الأهم بالنسبة للدول الأوروبية من حيث الاستهلاك وتوريد مواد الطاقة".
قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا ورئيس البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
سفير روسيا لدى الجزائر: موسكو لا تعترض على رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة بريكس
8 سبتمبر, 10:57 GMT
ولفت إلى أن "الجزائر لديها الحرية الكاملة في تحديد خياراتها وعلاقاتها الاقتصادية الاستراتيجية وفقا لما يحقق مصلحتها، ويعزز دورها السياسي والاقتصادي والدبلوماسي".
وقالت المبعوثة الخاصة المكلّفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ليلى زروقي، في "فوروم الإذاعة"، إن "الجزائر قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس"، وفقا لموقع "الشروق".
وأوضحت زروقي: "كانت لنا فرصة المشاركة في القمة الأخيرة لمجموعة بريكس في الصين، التي دعا الرئيس الجزائري للمشاركة فيها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала