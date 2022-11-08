https://sputnikarabic.ae/20221108/بكين-ترفض-نفي-أو-تأكيد-الزيارة-المحتملة-للرئيس-شي-جين-بينغ-إلى-السعودية-1069941914.html
بكين ترفض نفي أو تأكيد الزيارة المحتملة للرئيس شي جين بينغ إلى السعودية
بكين ترفض نفي أو تأكيد الزيارة المحتملة للرئيس شي جين بينغ إلى السعودية
رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الثلاثاء، تأكيد أو نفي الأخبار التي تحدثت عن زيارة وشيكة محتملة، سيقوم بها الرئيس الصيني، شي... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T10:49+0000
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بكين- سبوتنيك. وقال ليجيان، في إحاطة صحفية، ردا على سؤال صحفي حول تفاصيل ومواعيد الزيارة المحتملة لرئيس الصين إلى السعودية : "لا توجد لدي معلومات بهذا الصدد".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شي جين بينغ، يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية قبل نهاية عام 2022.وبحسب الصحيفة، فإن هذه الزيارة مقررة مبدئياً، في الأسبوع الثاني من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن المسؤولين يعكفون حاليًا على وضع تفاصيل اللقاء بين رئيس الصين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
https://sputnikarabic.ae/20221027/وزير-الخارجية-السعودي-يؤكد-أن-المملكة-والصين-تجمع-بينهما-علاقات-تاريخية-ومتينة-1069549738.html
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أخبار السعودية اليوم, الصين
أخبار السعودية اليوم, الصين
بكين ترفض نفي أو تأكيد الزيارة المحتملة للرئيس شي جين بينغ إلى السعودية
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رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الثلاثاء، تأكيد أو نفي الأخبار التي تحدثت عن زيارة وشيكة محتملة، سيقوم بها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى السعودية.
بكين- سبوتنيك
. وقال ليجيان، في إحاطة صحفية، ردا على سؤال صحفي حول تفاصيل ومواعيد الزيارة المحتملة لرئيس الصين إلى السعودية : "لا توجد لدي معلومات بهذا الصدد".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شي جين بينغ، يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية قبل نهاية عام 2022.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الزيارة مقررة مبدئياً، في الأسبوع الثاني من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن المسؤولين يعكفون حاليًا على وضع تفاصيل اللقاء بين رئيس الصين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.