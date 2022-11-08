https://sputnikarabic.ae/20221108/ترامب-يدعو-أنصاره-للاحتجاج-بعد-وقوع-انتهاكات-كبيرة-في-الانتخابات-النصفية-الأمريكية--1069965528.html
ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج بعد وقوع انتهاكات كبيرة في الانتخابات النصفية الأمريكية
ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج بعد وقوع انتهاكات كبيرة في الانتخابات النصفية الأمريكية
دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنصاره للاحتجاج على التجاوزات فى الانتخابات النصفية، بعد وقوع انتهاكات كبيرة في سير التصويت. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T23:21+0000
2022-11-08T23:21+0000
2022-11-08T23:21+0000
ترامب
الانتخابات الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب: "عدم وجود بطاقات اقتراع في ديترويت، أمر سيء للغاية. يأتي الناس للتصويت، ليُقال لهم: "آسفون، لقد اقترعتم". يحدث هذا كثيرا في أماكن أخرى كثيرة. احتجوا، احتجوا، احتجوا".وأضاف ترامب: "سكان أريزونا، لا تغادروا حتى تصوتوا. هم يحاولون سرقة الانتخابات بمعدات سيئة وتأخير، لا تدعوا ذلك يحدث".وأشار ترامب إلى أنه تم الإعلان في مقاطعة ماريكوبا في أريزونا، "أن 20٪ من آلات التصويت لا تحسب الأصوات فيما الخلل لا يسجَّل إلا في المناطق التي يسيطر عليها أنصار الجمهوريين."وتابع: "في مقاطعة ماريكوبا لبولاية أريزونا، هناك كارثة تتعلق بنزاهة الانتخابات. وكذلك في ديترويت وبنسلفانيا وأماكن أخرى.... وهل يجري تزوير التصويت كما في عام 2020؟".يشار إلى أن ملايين الأمريكيين يصوتون في انتخابات التجديد النصفي، في وقت أصبح توازن القوى داخل الكونغرس على المحك، إذ يجري التنافس على مجلس النواب بأكمله، ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وحكام الولايات الرئيسيين.
https://sputnikarabic.ae/20221023/ترامب-يلمح-إلى-جاهزيته-للمشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-2024-لجعل-أمريكا--ناجحة-من-جديد-1069368254.html
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ترامب, الانتخابات الأمريكية
ترامب, الانتخابات الأمريكية
ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج بعد وقوع انتهاكات كبيرة في الانتخابات النصفية الأمريكية
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دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنصاره للاحتجاج على التجاوزات فى الانتخابات النصفية، بعد وقوع انتهاكات كبيرة في سير التصويت.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ترامب: "عدم وجود بطاقات اقتراع في ديترويت، أمر سيء للغاية. يأتي الناس للتصويت، ليُقال لهم: "آسفون، لقد اقترعتم". يحدث هذا كثيرا في أماكن أخرى كثيرة. احتجوا، احتجوا، احتجوا".
وأضاف ترامب: "سكان أريزونا، لا تغادروا حتى تصوتوا. هم يحاولون سرقة الانتخابات بمعدات سيئة وتأخير، لا تدعوا ذلك يحدث".
وأشار ترامب إلى أنه تم الإعلان في مقاطعة ماريكوبا في أريزونا، "أن 20٪ من آلات التصويت لا تحسب الأصوات فيما الخلل لا يسجَّل إلا في المناطق التي يسيطر عليها أنصار الجمهوريين."
وتابع: "في مقاطعة ماريكوبا لبولاية أريزونا، هناك كارثة تتعلق بنزاهة الانتخابات. وكذلك في ديترويت وبنسلفانيا وأماكن أخرى.... وهل يجري تزوير التصويت كما في عام 2020؟".
يشار إلى أن ملايين الأمريكيين يصوتون في انتخابات التجديد النصفي
، في وقت أصبح توازن القوى داخل الكونغرس على المحك، إذ يجري التنافس على مجلس النواب بأكمله، ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وحكام الولايات الرئيسيين.