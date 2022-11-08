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تركيا تقول إنها تقيم رفع مستوى العلاقات مع سوريا من الاستخباراتي إلى الدبلوماسي
تركيا تقول إنها تقيم رفع مستوى العلاقات مع سوريا من الاستخباراتي إلى الدبلوماسي
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قد تقيّم رفع مستوى العلاقات مع سوريا من الاستخباراتي إلى الدبلوماسي، إذا كانت الظروف... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T14:06+0000
2022-11-08T14:06+0000
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أنطاكيا – سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع للحكومة "لا يوجد حاليا أي مخطط للتواصل مع سوريا، إلا أن الاتصالات بين أجهزة المخابرات ما زالت مستمرة".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعرب عن استعداده للقاء الرئيس السوري، بشار الأسد.وعقدت لقاءات بين رئيس المخابرات التركي، هاكان فيدان ونظيره السوري، علي مملوك، في العاصمة دمشق.وكان وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، قد كشف عن إجرائه محادثات قصيرة مع نظيره السوري، فيصل المقداد، بحثا فيها سبل دعم تركيا للمصالحة بين المعارضة والحكومة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20220919/بوغدانوف-روسيا-مستعدة-لتنظيم-اجتماع-بين-وزيري-خارجية-سوريا-وتركيا-1067932363.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم

تركيا تقول إنها تقيم رفع مستوى العلاقات مع سوريا من الاستخباراتي إلى الدبلوماسي

14:06 GMT 08.11.2022
© AP Photo / Fatih Aktasوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، 20 يونيو 2020
وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، 20 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Fatih Aktas
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قد تقيّم رفع مستوى العلاقات مع سوريا من الاستخباراتي إلى الدبلوماسي، إذا كانت الظروف مؤاتية.
أنطاكيا – سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع للحكومة "لا يوجد حاليا أي مخطط للتواصل مع سوريا، إلا أن الاتصالات بين أجهزة المخابرات ما زالت مستمرة".

وأشار الوزير إلى أن "بلاده من الممكن أن تقيم رفع مستوى العلاقات مع سوريا من المستوى الاستخباراتي إلى الدبلوماسي، إذا كانت الظروف مؤاتية"، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

بوغدانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
بوغدانوف: روسيا مستعدة لتنظيم اجتماع بين وزيري خارجية سوريا وتركيا
19 سبتمبر, 09:40 GMT
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعرب عن استعداده للقاء الرئيس السوري، بشار الأسد.
وعقدت لقاءات بين رئيس المخابرات التركي، هاكان فيدان ونظيره السوري، علي مملوك، في العاصمة دمشق.
وكان وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، قد كشف عن إجرائه محادثات قصيرة مع نظيره السوري، فيصل المقداد، بحثا فيها سبل دعم تركيا للمصالحة بين المعارضة والحكومة السورية.
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