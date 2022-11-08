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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221108/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069929785.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T05:27+0000
2022-11-08T05:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:27 GMT 08.11.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:27 GMT 08.11.2022
صاروخ إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
إيطاليا والولايات المتحدة تناقشان إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا
05:06 GMT
05:27 GMT 08.11.2022
لافروف ووزير الخارجية الهندي يناقشان مشاريع الطاقة وأوكرانيا وأفغانستان
يجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار.
ويشمل جدول نقاش المواضيع الرئيسية المطروحة بين الوزيرين، التعاون في مجال التجارة والاستثمار وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية والاستفادة من العملات الوطنية بالتسويات المتبادلة، بالإضافة إلى مشاريع واعدة في قطاع الطاقة، خصوصاً في منطقتي الجرف القطبي الشمالي والشرق الأقصى الروسي.
05:26 GMT 08.11.2022
مولدوفا قد ترفع قضية ضد ما تصفه بانتهاك "غازبروم" للعقد
أعلن نائب رئيس الوزراء المولدوفي، أندريه سبينو، أن سلطات مولدوفا قد ترفع قضية ضد غازبروم، بسبب ما وصفه بأن شركة غازبروم تنتهك العقد بتقليص حجم توريد الغاز إلى الجمهورية.
05:26 GMT 08.11.2022
سوليفان يقول إن واشنطن تتواصل مع موسكو لتوضيح عواقب الاستخدام المحتمل للسلاح النووي
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تواصلت مع روسيا على مستوى عال للإبلاغ عن العواقب المحتملة لاستخدام موسكو للأسلحة النووية.
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