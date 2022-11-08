تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:27 GMT 08.11.2022
05:27 GMT 08.11.2022
يجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار.
ويشمل جدول نقاش المواضيع الرئيسية المطروحة بين الوزيرين، التعاون في مجال التجارة والاستثمار وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية والاستفادة من العملات الوطنية بالتسويات المتبادلة، بالإضافة إلى مشاريع واعدة في قطاع الطاقة، خصوصاً في منطقتي الجرف القطبي الشمالي والشرق الأقصى الروسي.
05:26 GMT 08.11.2022
أعلن نائب رئيس الوزراء المولدوفي، أندريه سبينو، أن سلطات مولدوفا قد ترفع قضية ضد غازبروم، بسبب ما وصفه بأن شركة غازبروم تنتهك العقد بتقليص حجم توريد الغاز إلى الجمهورية.
05:26 GMT 08.11.2022
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تواصلت مع روسيا على مستوى عال للإبلاغ عن العواقب المحتملة لاستخدام موسكو للأسلحة النووية.