https://sputnikarabic.ae/20221108/حزب-الله-يعلق-على-فوز-نتنياهو-في-الانتخابات-الإسرائيلية-1069931826.html

"حزب الله" يعلق على فوز نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

"حزب الله" يعلق على فوز نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

علّق "حزب الله" اللبناني على فوز اليمين المتطرف بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست العامة الأسبوع الماضي. 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T07:41+0000

2022-11-08T07:41+0000

2022-11-08T07:41+0000

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وقال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" حسن البغدادي، إن "فوز اليمين المتطرف في انتخابات الكنيست، لن يمس بمعادلة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل"، حسب قناة "المنار".ورأى البغدادي أن "الانقسام الحاد داخل الكيان الإسرائيلي المؤقت وفوز اليمين المتطرف بشكل ضعيف، يبشر بسرعة زوال هذا الكيان الفاقد لمقومات البقاء"، مؤكدا أن هذا "يعطينا أملا بسرعة انهياره وخصوصا مع تصاعد المقاومة في الضفة، ما يجعل قادة العدو يعيشون القلق على مستقبلهم"، على حد تعبيره.وأضاف: "ما تحقق من الترسيم لحفظ ثروات لبنان، لا تستطيع أي حكومة قادمة المس به"، مشيرا إلى أن "المعادلة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ليس لها زمان محدد، وهي قائمة والمقاومة باقية على جهوزيتها في تثبيت هذه المعادلة".وفاز معسكر نتنياهو الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين بـ 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل، الثلاثاء الماضي.ويضم معسكر نتنياهو، إضافة إلى حزب الليكود بقيادته، أحزاب "الصهيونية الدينية/عوتسما يهوديت" و"شاس" و"يهدوت هتوراه".ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي مشاورات مع الأحزاب السياسية في إسرائيل للتوصية بمرشح تلقى على عاتقه مهمة تشكيل الحكومة.ويلزم المرشح الحصول على توصية 61 نائبا بالكنيست ليصبح بمقدوره تشكيل الحكومة، الأمر الذي يعني أن مهمة نتنياهو ستكون سهلة.وسيكون أمام نتنياهو بعد حصوله على التوصيات اللازمة مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن أن يمدها الرئيس 14 يوما إضافيا، وحال الفشل يتم تكليف مرشح آخر بالمهمة.

https://sputnikarabic.ae/20221031/نتنياهو-يهدد-بإلغاء-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-حال-فوزه-في-الانتخابات-الإسرائيلية-1069690666.html

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أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله