https://sputnikarabic.ae/20221108/خبير-الولايات-المتحدة-تحاول-جس-النبض-الروسي--1069954345.html
خبير: الولايات المتحدة تحاول جس النبض الروسي
خبير: الولايات المتحدة تحاول جس النبض الروسي
نناقش في هذه الحلقة: أمريكا تدّعي التواصل مع موسكو بشأن أوكرانيا والأخيرة تنفي؛ بايدن يقول سنحرر إيران قريبا بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات في البلاد؛ لبنانيون... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T15:25+0000
2022-11-08T15:25+0000
2022-11-08T15:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
بلا قيود
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خبير: الولايات المتحدة تحاول جس النبض الروسي
خبير: الولايات المتحدة تحاول جس النبض الروسي
تزعم الولايات المتحدة الأمريكية أنها تجري اتصالات يومية مع روسيا بشأن أوكرانيا، وأنها تضغط على نظام كييف لبدء المفاوضات، كما تدعي وسائل إعلامها أنها تجري مفاوضات بشكل سري مع موسكو وهو ما نفته الأخيرة.وتعليقا على هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، طالب إبراهيم، لـ"بلا قيود":مصر تلغي صفقات شراء للقمح الأوروبيألغت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر ممارسة دولية لشراء القمح للشحن في الفترة من 15-30 ديسمبر/ كانون الأول و1-15 يناير/ كانون الثاني 2023.حول هذا الموضوع، علّق الخبير المصري بالعلاقات الدولية، الدكتور أيمن سمير لـ "بلا قيــود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1069954151_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_c8facda8a222c35829d6a9e552b7f0fb.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
خبير: الولايات المتحدة تحاول جس النبض الروسي
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: أمريكا تدّعي التواصل مع موسكو بشأن أوكرانيا والأخيرة تنفي؛ بايدن يقول سنحرر إيران قريبا بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات في البلاد؛ لبنانيون يطالبون بتعديل اتفاق "الطائف"؛ الجزائر تطرح مناقصة لشراء القمح ومصر تلغي صفقة حبوب مع الاتحاد الأوروبي؛ ولي العهد السعودي يطلق "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".
تزعم الولايات المتحدة الأمريكية أنها تجري اتصالات يومية مع روسيا بشأن أوكرانيا، وأنها تضغط على نظام كييف لبدء المفاوضات، كما تدعي وسائل إعلامها أنها تجري مفاوضات بشكل سري مع موسكو وهو ما نفته الأخيرة.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، طالب إبراهيم، لـ"بلا قيود":
"أعتقد أن سبب ضغط بايدن على زيلينسكي لبدء التفاوض مع موسكو، يعود لنتائج وتداعيات الأزمة الاقتصادية الكبيرة، والداخلية أيضا الأوروبية، والأمريكية، وأيضا انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، إضافة إلى حقيقة أن وضع الديمقراطيين ليس جيدا على الإطلاق، كل هذا دفع بايدن للتفاوض، والمرجح أن يستعيد الجمهوريون الأغلبية في الكونغرس، وهم شعارهم "أمريكا أولا"، أي مصالحها أولا، وإعادة بناء نهج أمريكا الداخلي الوطني بالدرجة الأولى، أكثر مما يعنيهم التدخلات الخارجية، وهذا سيسمح بتقصير مدة الصراع في أوكرانيا، أما ما ورد من أكاذيب في الإعلام الغربي بشأن التواصل مع موسكو فهو برأيي يهدف إلى جس النبض".
مصر تلغي صفقات شراء للقمح الأوروبي
ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر ممارسة دولية لشراء القمح للشحن في الفترة من 15-30 ديسمبر/ كانون الأول و1-15 يناير/ كانون الثاني 2023.
حول هذا الموضوع، علّق الخبير المصري بالعلاقات الدولية، الدكتور أيمن سمير لـ "بلا قيــود":
"إنه من المؤكّد أن مصر تفضّل العلاقة الاقتصادية والتجارية مع روسيا، ليس فقط في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية ولكن منذ وقت الاتحاد السوفياتي، ومصر طبقا لكل الأرقام والإحصائيات هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وبالتالي فإن علاقتها بروسيا هي علاقة وطيدة باعتبار أن روسيا من أكبر منتجي ومصدّري القمح في العالم، وأيضا القمح الروسي له ميزتين بالنسبة لبلادنا، أوّلا سعره الذي يعتبر أقل بكثير من نظيراتها في بقية دول العالم، وأيضا جودته، والميزة الثانية هي تكلفة شحن الحبوب ونقلها من البحر الأسود القريب من الشواطئ والموانئ المصرية ما يجعل تكلفة الشحن أقل من تلك عبر الاتحاد الأوروبي".
التفاصيل في الملف الصوتي...