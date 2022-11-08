https://sputnikarabic.ae/20221108/خبير-حكومة-ميقاتي-تملأ-الفراغ-الرئاسي-1069944599.html

خبير: حكومة ميقاتي تملأ الفراغ الرئاسي

خبير: حكومة ميقاتي تملأ الفراغ الرئاسي

يعيش لبنان فراغا سياسيا بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون، في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وعدم انتخاب أي مرشح جديد بعد عدة جولات غير حاسمة من التصويت... 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T12:18+0000

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لبنان

العالم العربي

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يجدد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الدعوة الى التوافق في استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه أولى الأولويات، وذلك خلال لقائه مع نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي وأعضاء مجلس النقابة.وتطرح في الوقت ذاته العديد من التساؤلات حول إمكانية تولي حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، مهام الرئيس لحين انتخابه.وأشار ميقاتي، في وقت سابق، إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل إلى الحكومة حال شغور موقع رئاسة الجمهورية، إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد في المهلة المحددة، حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.وأوضح أنه لا يوجد ما يسمى بالفراغ الرئاسي بل شغور والدستور واضح في هذا الموضوع، وهذه الحكومة تنتقل إليها صلاحيات الرئيس في حال حصول أيّ شغور رئاسي.وأشار دياب لعدد من المهام المرتبطة حصريا برئيس الجمهورية لا تستطيع الحكومة سواء كانت حكومة تصريف أعمال أو دستورية القيام بها، قائلا: "من الأعمال اللصيقة برئيس الجمهورية هي اعتماد السفراء، تقليد الأوسمة، مخاطبة مجلس النواب، حيث لا يمكنها ( الحكومة) حل المجلس كما يستطيع الرئيس، ولا تستطيع تشكيل حكومة أو إصدر مراسيم تشكيل حكومة من دون رئيس للجمهورية باستثناء ذلك جميع المراسيم والقوانين تقوم الحكومة مكان رئيس الجمهورية لأنها تكون متعلقة بالأمن السياسي والاجتماعي للبلد، كما أن الحكومة يمكنها أن تعلن حالة طوارئ في حال وصول البلد إلى كارثة أو حالة حرب، أي أن الحكومة يمكنها القيام بمهام رئيس الجمهورية في هذه المهام إلى أن ينتخب رئيس جديد. وتشكل حكومة جديدة".وحول الفترة التي بدأت فيها الحكومة بممارسة صلاحيات الرئيس، قال دياب: "الحكومة بدأت بمراسم رئيس الجمهورية فور خروج عون من قصر بعبدا، من 1 نوفمبر/تشرين الثاني، وليس من 10 الشهر وعند انتخاب رئيس جمهورية، فإنه تلقائيا لا تستطيع القيام بهذا الموضوع لأن الرئيس سيجري استشارات نيابية ويدعو لتشكيل حكومة جديدة".وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف".ودعا رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، مجلس النواب إلى الاجتماع يوم الخميس 10نوفمبر/تشرين الثاني، من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بعدما فشلت عدة جلسات سابقة.

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