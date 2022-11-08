https://sputnikarabic.ae/20221108/خبير-حكومة-ميقاتي-تملأ-الفراغ-الرئاسي-1069944599.html
خبير: حكومة ميقاتي تملأ الفراغ الرئاسي
خبير: حكومة ميقاتي تملأ الفراغ الرئاسي
يعيش لبنان فراغا سياسيا بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون، في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وعدم انتخاب أي مرشح جديد بعد عدة جولات غير حاسمة من التصويت... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T12:18+0000
2022-11-08T12:18+0000
2022-11-08T12:18+0000
لبنان
العالم العربي
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يجدد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الدعوة الى التوافق في استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه أولى الأولويات، وذلك خلال لقائه مع نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي وأعضاء مجلس النقابة.وتطرح في الوقت ذاته العديد من التساؤلات حول إمكانية تولي حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، مهام الرئيس لحين انتخابه.وأشار ميقاتي، في وقت سابق، إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل إلى الحكومة حال شغور موقع رئاسة الجمهورية، إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد في المهلة المحددة، حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.وأوضح أنه لا يوجد ما يسمى بالفراغ الرئاسي بل شغور والدستور واضح في هذا الموضوع، وهذه الحكومة تنتقل إليها صلاحيات الرئيس في حال حصول أيّ شغور رئاسي.وأشار دياب لعدد من المهام المرتبطة حصريا برئيس الجمهورية لا تستطيع الحكومة سواء كانت حكومة تصريف أعمال أو دستورية القيام بها، قائلا: "من الأعمال اللصيقة برئيس الجمهورية هي اعتماد السفراء، تقليد الأوسمة، مخاطبة مجلس النواب، حيث لا يمكنها ( الحكومة) حل المجلس كما يستطيع الرئيس، ولا تستطيع تشكيل حكومة أو إصدر مراسيم تشكيل حكومة من دون رئيس للجمهورية باستثناء ذلك جميع المراسيم والقوانين تقوم الحكومة مكان رئيس الجمهورية لأنها تكون متعلقة بالأمن السياسي والاجتماعي للبلد، كما أن الحكومة يمكنها أن تعلن حالة طوارئ في حال وصول البلد إلى كارثة أو حالة حرب، أي أن الحكومة يمكنها القيام بمهام رئيس الجمهورية في هذه المهام إلى أن ينتخب رئيس جديد. وتشكل حكومة جديدة".وحول الفترة التي بدأت فيها الحكومة بممارسة صلاحيات الرئيس، قال دياب: "الحكومة بدأت بمراسم رئيس الجمهورية فور خروج عون من قصر بعبدا، من 1 نوفمبر/تشرين الثاني، وليس من 10 الشهر وعند انتخاب رئيس جمهورية، فإنه تلقائيا لا تستطيع القيام بهذا الموضوع لأن الرئيس سيجري استشارات نيابية ويدعو لتشكيل حكومة جديدة".وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف".ودعا رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، مجلس النواب إلى الاجتماع يوم الخميس 10نوفمبر/تشرين الثاني، من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بعدما فشلت عدة جلسات سابقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
خبير: حكومة ميقاتي تملأ الفراغ الرئاسي
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يعيش لبنان فراغا سياسيا بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون، في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وعدم انتخاب أي مرشح جديد بعد عدة جولات غير حاسمة من التصويت النيابي، ليظل كرسي الرئاسة شاغرا.
يجدد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الدعوة الى التوافق
في استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه أولى الأولويات، وذلك خلال لقائه مع نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي وأعضاء مجلس النقابة.
وتطرح في الوقت ذاته العديد من التساؤلات حول إمكانية تولي حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، مهام الرئيس لحين انتخابه.
وأشار ميقاتي، في وقت سابق، إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل إلى الحكومة حال شغور
موقع رئاسة الجمهورية، إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد في المهلة المحددة، حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.
وأوضح أنه لا يوجد ما يسمى بالفراغ الرئاسي بل شغور والدستور واضح في هذا الموضوع، وهذه الحكومة تنتقل إليها صلاحيات الرئيس في حال حصول أيّ شغور رئاسي.
وحول إمكانية إدارة الحكومة المؤقتة لصلاحيات رئيس الجمهورية في فترة غياب الرئيس، تحدث الكاتب الصحفي يوسف دياب لـ"سبوتنيك"، قائلا: "طبعا الحكومة ملزمة بموجب القانون أن تدير البلد في حال الفراغ الرئاسي بحسب المادة الدستورية 64، والتي تقول عندما تخلو سدة الرئاسة لأي سبب تؤول صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئاسة مجلس الوزراء بالوكالة. وبالتالي هذه الحكومة حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال أو تسيير أعمال، بحكم الدستور هي ملزمة بتسيير أمور البلد وتملأ الفراغ الحاصل في سدة رئاسة الجمهورية، وبالتالي في حال تلكأت الحكومة عن القيام بذلك، فإنها تصبح أمام القانون والدستور مسؤولة، ويجب أن تحاكم على هذا التقصير وهذا أفضل رد على كل من يقول إن الحكومة لا تستطيع أن تأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية".
وأشار دياب لعدد من المهام المرتبطة حصريا برئيس الجمهورية لا تستطيع الحكومة سواء كانت حكومة تصريف أعمال أو دستورية القيام بها، قائلا: "من الأعمال اللصيقة برئيس الجمهورية هي اعتماد السفراء، تقليد الأوسمة، مخاطبة مجلس النواب، حيث لا يمكنها ( الحكومة) حل المجلس كما يستطيع الرئيس، ولا تستطيع تشكيل حكومة أو إصدر مراسيم تشكيل حكومة من دون رئيس للجمهورية باستثناء ذلك جميع المراسيم والقوانين تقوم الحكومة مكان رئيس الجمهورية لأنها تكون متعلقة بالأمن السياسي والاجتماعي للبلد، كما أن الحكومة يمكنها أن تعلن حالة طوارئ في حال وصول البلد إلى كارثة أو حالة حرب، أي أن الحكومة يمكنها القيام بمهام رئيس الجمهورية في هذه المهام إلى أن ينتخب رئيس جديد. وتشكل حكومة جديدة".
وحول الفترة التي بدأت فيها الحكومة بممارسة صلاحيات الرئيس، قال دياب: "الحكومة بدأت بمراسم رئيس الجمهورية فور خروج عون من قصر بعبدا، من 1 نوفمبر/تشرين الثاني، وليس من 10 الشهر وعند انتخاب رئيس جمهورية، فإنه تلقائيا لا تستطيع القيام بهذا الموضوع لأن الرئيس سيجري استشارات نيابية ويدعو لتشكيل حكومة جديدة".
وفي سؤال على تأثير الفراغ السياسي في مسألة ترسيم الحدود ليس فقط مع إسرائيل وإنما مع دول الجوار، أجاب دياب، قائلا: "لا شك أن موضوع الترسيم مع إسرائيل سلك مساره الحقيقي وبدأت الشركات الأجنبية بالقيام بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز بالمنطقة الاقتصادية في جنوب لبنان، وقد أرسلت شركة "توتال" خبراءها والمختصين لديها وبدأوا عملية البحث والدراسة. وفيما يخص عملية الترسيم مع قبرص وسوريا، أعتقد أنه مع قبرص شبه منتهية الأمور حيث يوجد اتفاق سابق، حتى أنه على مستوى الوزراء يمكن القيام بهذا الأمر. وفيما يخص سوريا فأعتقد أنه معقد أكثر من أي جهة أخرى لأنه يوجد تداخل في المناطق الاقتصادية بالبحر بين البلدين ويوجد تحفظ من سوريا على موضوع الترسيم سواء الحدود البرية أو البحرية، وأعتقد أنها بحاجة للوقت ولرئيس جمهورية جديد قادر على التواصل مع القيادة السورية وخلق مساحة مشتركة لإنجاز ملف الترسيم البحري بين البلدين".
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي
، في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف".
ودعا رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، مجلس النواب إلى الاجتماع يوم الخميس 10نوفمبر/تشرين الثاني، من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بعدما فشلت عدة جلسات سابقة.