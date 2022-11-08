https://sputnikarabic.ae/20221108/رئيسة-تايوان-تحذر-من-خطر-حقيقي-لغزو-الصين-لبلادها-1069965399.html
رئيسة تايوان تحذر من "خطر حقيقي" لغزو الصين لبلادها
رئيسة تايوان تحذر من "خطر حقيقي" لغزو الصين لبلادها
حذرت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، من خطر حقيقي لغزو الصين لبلادها، قائلة إنه "قد يحدث لنا، ولذلك يجب أن نكون مستعدين له". 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T22:51+0000
2022-11-08T22:51+0000
2022-11-08T22:51+0000
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
أخبار تايوان
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موسكو- سبوتنيك. وقالت تساي إينغ وين: "هناك خطر حقيقي. وهذه ليست مجرد إثارة الضجة".هذا وأكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في الشهر الماضي، أن بلاده ستسعى لضمان الوحدة مع تايوان بطرق سلمية، لكنها لن تتعهد باستبعاد استخدام القوة لحل القضية.وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية، الاثنين الماضي، أن الجيش التايواني سجل نشاطًا لـ63 طائرة و4 سفن عسكرية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالقرب من الجزيرة.وتصاعدت حدة الأوضاع بشأن تايوان، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، مطلع آب/أغسطس الماضي.وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي؛ معتبرة هذه الخطوة دعما أمريكيا لانفصال الجزيرة عن البر الرئيسي للبلاد. وأجرت بكين مناورات عسكرية واسعة النطاق، ردا على هذه الخطوة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20221108/الصين-تطالب-ليتوانيا-بالتعامل-بحذر-مع-تايوان-1069955079.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان
رئيسة تايوان تحذر من "خطر حقيقي" لغزو الصين لبلادها
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حذرت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، من خطر حقيقي لغزو الصين لبلادها، قائلة إنه "قد يحدث لنا، ولذلك يجب أن نكون مستعدين له".
موسكو- سبوتنيك
. وقالت تساي إينغ وين: "هناك خطر حقيقي. وهذه ليست مجرد إثارة الضجة".
هذا وأكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في الشهر الماضي، أن بلاده ستسعى لضمان الوحدة مع تايوان بطرق سلمية، لكنها لن تتعهد باستبعاد استخدام القوة لحل القضية.
وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية، الاثنين الماضي، أن الجيش التايواني سجل نشاطًا لـ63 طائرة و4 سفن عسكرية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالقرب من الجزيرة.
وتصاعدت حدة الأوضاع بشأن تايوان
، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، مطلع آب/أغسطس الماضي.
وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي؛ معتبرة هذه الخطوة دعما أمريكيا لانفصال الجزيرة عن البر الرئيسي للبلاد. وأجرت بكين مناورات عسكرية واسعة النطاق، ردا على هذه الخطوة الأمريكية.