عربي
https://sputnikarabic.ae/20221108/رئيس-السنغال-يعول-على-تطبيق-تسهيلات-للأسمدة-الروسية-نظرا-لأهميتها-للقارة-الأفريقية-1069954595.html
رئيس السنغال يعول على تطبيق تسهيلات للأسمدة الروسية لأهميتها للقارة الأفريقية
رئيس السنغال يعول على تطبيق تسهيلات للأسمدة الروسية لأهميتها للقارة الأفريقية
أعرب الرئيس السنغالي، رئيس الاتحاد الأفريقي، ماكي سال، اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر المناخ "كوب-27"، المنعقد بشرم الشيخ، عن أمله بأن تطبق التسهيلات لتصدير... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T15:28+0000
2022-11-08T15:29+0000
أخبار المناخ في العالم
قمة المناخ 2022
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102495/86/1024958672_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_5dc0a59ed3188386e0325181c6eafcb3.jpg
شرم الشيخ - سبوتنيك. وقال سال في تعليق لوكالة "سبوتنيك" حول "صفقة الحبوب": "نحن نقدر كثيرا هذه الصفقة... أعتقد أن تحرير الحبوب أعاد السوق إلى وضعه الطبيعي؛ أي أنه عندما يعرف الناس أن الحبوب متوفرة تعود الأسواق إلى طبيعتها".وأضاف سال:وأشار الرئيس السنغالي إلى أن لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر يونيو/ حزيران الماضي كان "قبل كل شيء من أجل تحرير الحبوب عبر ميناء أوديسا، وكذلك تمكين الوصول إلى الأسمدة الروسية والمواد الغذائية الروسية".وكانت موسكو أعلنت، بوقت سابق تعليق مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب والمنتجات الغذائية من موانئ أوكرانيا؛ بعد هجوم نفذته كييف على سفن أسطول البحر الأسود، وسفن مدنية كانت راسية على ممرات خارجية وداخلية لقاعدة سيفاستوبول، في شبه جزيرة القرم الروسية.وتسعى أنقرة لتمديد اتفاقية الحبوب لمدة عام كامل بعد قرار استئناف موسكو العمل باتفاق تصدير الحبوب بعد الحصول على ضمانات أوكرانية، بعد استخدام الممر الإنساني لتصدير الحبوب في تنفيذ عمليات عسكرية.ويذكر، أنه تم في إسطنبول، يوم 22 يوليو/ تموز الماضي، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.وتنص الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20221107/محمود-محيي-الدين-استضافة-أفريقيا-لـcop-27-يجعله-مؤتمرا-للتنفيذ-الفعلي-للعمل-المناخي-1069926881.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102495/86/1024958672_55:0:1334:959_1920x0_80_0_0_b33e2d726047bc4d366430a38ed61f1b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المناخ في العالم, قمة المناخ 2022, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
أخبار المناخ في العالم, قمة المناخ 2022, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا

رئيس السنغال يعول على تطبيق تسهيلات للأسمدة الروسية لأهميتها للقارة الأفريقية

15:28 GMT 08.11.2022 (تم التحديث: 15:29 GMT 08.11.2022)
© AFP 2022 / Patrik Stollarzقمة "مجموعة العشرين" - رئيس السنغال ماكي سال في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017
قمة مجموعة العشرين - رئيس السنغال ماكي سال في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / Patrik Stollarz
تابعنا عبرTelegram
أعرب الرئيس السنغالي، رئيس الاتحاد الأفريقي، ماكي سال، اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر المناخ "كوب-27"، المنعقد بشرم الشيخ، عن أمله بأن تطبق التسهيلات لتصدير الأسمدة الروسية نظرا لأهميتها للقارة الأفريقية.
شرم الشيخ - سبوتنيك. وقال سال في تعليق لوكالة "سبوتنيك" حول "صفقة الحبوب": "نحن نقدر كثيرا هذه الصفقة... أعتقد أن تحرير الحبوب أعاد السوق إلى وضعه الطبيعي؛ أي أنه عندما يعرف الناس أن الحبوب متوفرة تعود الأسواق إلى طبيعتها".
وأضاف سال:
"كذلك، يجب أن تطبق نفس التسهيلات بالنسبة للأسمدة الروسية لأنها مهمة جدًا لأفريقيا".
وأشار الرئيس السنغالي إلى أن لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر يونيو/ حزيران الماضي كان "قبل كل شيء من أجل تحرير الحبوب عبر ميناء أوديسا، وكذلك تمكين الوصول إلى الأسمدة الروسية والمواد الغذائية الروسية".
وكانت موسكو أعلنت، بوقت سابق تعليق مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب والمنتجات الغذائية من موانئ أوكرانيا؛ بعد هجوم نفذته كييف على سفن أسطول البحر الأسود، وسفن مدنية كانت راسية على ممرات خارجية وداخلية لقاعدة سيفاستوبول، في شبه جزيرة القرم الروسية.
وتسعى أنقرة لتمديد اتفاقية الحبوب لمدة عام كامل بعد قرار استئناف موسكو العمل باتفاق تصدير الحبوب بعد الحصول على ضمانات أوكرانية، بعد استخدام الممر الإنساني لتصدير الحبوب في تنفيذ عمليات عسكرية.
الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
محمود محيي الدين: استضافة أفريقيا لـCOP 27 يجعله مؤتمرا للتنفيذ الفعلي للعمل المناخي
أمس, 21:01 GMT
ويذكر، أنه تم في إسطنبول، يوم 22 يوليو/ تموز الماضي، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.
وتنص الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала