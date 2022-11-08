https://sputnikarabic.ae/20221108/رئيس-الوزراء-اللبناني-يوضح-حقيقة-اجتماعه-بوزيرة-إسرائيلية-في-مؤتمر-المناخ-1069952189.html

رئيس الوزراء اللبناني يوضح حقيقة اجتماعه بوزيرة إسرائيلية في مؤتمر المناخ

رئيس الوزراء اللبناني يوضح حقيقة اجتماعه بوزيرة إسرائيلية في مؤتمر المناخ

أصدر رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن تداول تقارير مشاركة وزيرة إسرائيلية في ورشة عمل متخصصة في مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة... 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T14:31+0000

2022-11-08T14:31+0000

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وقال ميقاتي في بيان رسمي أن "الاجتماع الموّسع تم بدعوة من رئيسي مصر وقبرص وبحضورهما، وبمشاركة دولية وعربية واسعة، على غرار سائر فاعليات "مؤتمر المناخ"، ولم يتخلله على الإطلاق أي تواصل مع أي مسؤول إسرائيلي".وأكد رئيس الوزراء اللبناني في بيان أن "الضجة التي يفتعلها الإعلام الإسرائيلي في هكذا مؤتمرات باتت معروفة الأهداف، فاقتضى التوضيح".وكانت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية ذكرت أن "وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، تمار زاندبرغ، شاركت في اجتماع مغلق في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن عدة دول لا تعترف بإسرائيل، بما في ذلك لبنان والعراق".وأضافت أنه "في الاجتماع التقت زاندبرغ برئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، بالإضافة إلى مسؤولين من العراق وسلطنة عمان والأردن".ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "اللقاء بين مسؤول في الحكومة الإسرائيلية ومسؤولين من لبنان وفلسطين يعتبر نادرا للغاية، ويعد هذا هو أول اجتماع إقليمي رفيع المستوى تشارك فيه إسرائيل بشأن تغير المناخ".وواصل رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، لقاءاته واجتماعاته مع رؤساء الدول والحكومات، مثل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن.

https://sputnikarabic.ae/20221108/الرئيس-الفرنسي-ماكرون-يلتقي-مع-ميقاتي-بشأن-انتخاب-رئيس-جديد-للبنان-1069945849.html

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