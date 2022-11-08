https://sputnikarabic.ae/20221108/روسكوسموس-رائد-فضاء-روسي-يصعد-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-على-متن-مركبة-أمريكية-1069949868.html

"روسكوسموس": رائد فضاء روسي يصعد إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة أمريكية

"روسكوسموس": رائد فضاء روسي يصعد إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة أمريكية

قالت وكالة الفضاء الروسية الروسية "روسكوزموس"، اليوم الثلاثاء، إن رائد الفضاء الروسي أندريه فيدياييف سيطير على متن المركبة الفضائية الأمريكية "كرو دراكون" إلى... 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T13:16+0000

2022-11-08T13:16+0000

2022-11-08T13:16+0000

العالم

روسكوسموس

محطة الفضاء الدولية

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وقالت الوكالة في بيان: "على متن "دراكون" سوف يطير رائد الفضاء أندريه فيدياييف من وكالة "روسكوسموس" إلى محطة الفضاء الدولية على متن سفينة أمريكية في فبراير 2023. ومن المقرر إطلاق مركبة الإطلاق Falcon-9 من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا".بالإضافة إلى رائد الفضاء الروسي، يضم طاقم "Crew-6" رواد فضاء "ناسا" ستيفن بوين وودي هوبورغ ، بالإضافة إلى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.في يوليو/ تموز الماضي، وقعت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" ووكالة "ناسا" اتفاقية بشأن الرحلات الجوية العابرة. في سبتمبر/ أيلول، أطلق صاروخ "Soyuz-2.1a" المركبة الفضائية "Soyuz MS-22" على متنها روسيان وأمريكي، وفي أكتوبر/ تشرين الأول، ذهبت الرائدة الروسية آنا كيكينا إلى محطة الفضاء الدولية على متن السفينة الأمريكية "Crew Dragon".بالإضافة إلى الرحلات الجوية في عامي 2022 و2023، تنص الاتفاقية على إطلاق آخر لسفن روسية وأمريكية مع أطقم دولية في عام 2024. وأفيد أيضا بأنه بعد تنفيذ الاتفاق، يمكن تمديده.

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