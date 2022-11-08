https://sputnikarabic.ae/20221108/روسيا-ليس-لديها-شروط-مسبقة-لإجراء-مفاوضات-مع-أوكرانيا-1069945994.html

روسيا ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا

روسيا ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو للصحفيين، أن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن يتعين على كييف أن تظهر حسن النية. 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T12:46+0000

2022-11-08T12:46+0000

2022-11-08T12:46+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وقال رودنكو للصحفيين: "أوكرانيا تبنت قانونا يمنعها من إجراء مفاوضات سلمية مع روسيا. هذا هو خيارهم. لقد أعلنا دائما استعدادنا لمثل هذه المفاوضات التي توقفت دون ذنب من جانبنا".وأضاف رودنكو: "لا توجد شروط مسبقة من جانبنا، باستثناء الشرط الرئيسي - أن تظهر أوكرانيا حسن النية".في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حدد فلاديمير زيلينسكي، بعد تقارير إعلامية غربية عن دفع كييف للدخول في حوار مع روسيا، شروط أوكرانيا لبدء الحوار. وبحسبه، فإن الشروط هي "استعادة وحدة الأراضي، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والتعويض عن جميع الخسائر، ومعاقبة كل مجرم حرب، وضمانات عدم تكرار ذلك". في الوقت نفسه، وقع زيلينسكي في وقت سابق مرسومًا بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وذكر أيضًا أن أوكرانيا لن تجري أي مفاوضات مع روسيا أثناء رئاسة بوتين.كتبت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يناقشان الشروط التي يمكن بموجبها استئناف الحوار بين أوكرانيا وروسيا. ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن أشخاص مطلعين على المناقشات، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تطلب بشكل خاص من القيادة الأوكرانية إظهار الانفتاح على المفاوضات مع روسيا. ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مصادر، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أجرى محادثات سرية مع مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف خلال الأشهر الماضية.وبحسب مصادر المنشور، كان الغرض من المفاوضات هو منع تصعيد الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك التهديد باستخدام الأسلحة النووية، وكذلك الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين البلدين.

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