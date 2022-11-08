https://sputnikarabic.ae/20221108/زاخاروفا-روسيا-ليست-هي-من-تتدخل-في-انتخابات-الكونغرس-الأمريكي-بل-دونالد-ترامب-1069938027.html
زاخاروفا: روسيا ليست هي من تتدخل في انتخابات الكونغرس الأمريكي بل دونالد ترامب
زاخاروفا: روسيا ليست هي من تتدخل في انتخابات الكونغرس الأمريكي بل دونالد ترامب
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا ليست هي من تتدخل في انتخابات الكونغرس الأمريكي، بل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T09:25+0000
2022-11-08T09:25+0000
2022-11-08T09:25+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
تدخل
إعادة انتخاب
الكوتغرس
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وأجابت زاخاروفا، مازحةً على الهواء في برنامج "اتصال مباشر" مع فلاديمير سولوفيوف على سؤال المضيف: "هل تدخلنا بالفعل في انتخاباتهم"، قائلة:في الوقت نفسه، أشارت إلى أنه "الآن، ما يعطل مجرى الحياة المعتاد، ليست روسيا، بل ترامب هو الذي يتدخل في الانتخابات الأمريكية".وأضافت: "إنهم جميعا يهتمون بذلك- بعد كل شيء، هذه قصة سياسية داخلية، دعهم يبدأون أخيرًا في الحديث عن مواضيع تهم الناخب الأمريكي والديمقراطيين والجمهوريين. وأخيرا توقفوا عن الإيماءة إلى العامل الخارجي في شكل روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20221108/ترامب-يقول-إنه-سيصدر-إعلانا-كبيرا-في-15-نوفمبر-1069929097.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ماريا زاخاروفا, تدخل, إعادة انتخاب, الكوتغرس
روسيا, ماريا زاخاروفا, تدخل, إعادة انتخاب, الكوتغرس
زاخاروفا: روسيا ليست هي من تتدخل في انتخابات الكونغرس الأمريكي بل دونالد ترامب
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا ليست هي من تتدخل في انتخابات الكونغرس الأمريكي، بل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأجابت زاخاروفا، مازحةً على الهواء في برنامج "اتصال مباشر" مع فلاديمير سولوفيوف على سؤال المضيف: "هل تدخلنا بالفعل في انتخاباتهم"، قائلة:
"هذا في رأيي موسمي، ليس معنا فقط، ولكن معهم. لذلك، كل شيء في أيديهم. إذا أرادوا، على ما يبدو، سيكون هذا هو الموضوع الأول. إذا كانوا يريدون المزيد، فلن يكون هناك مكان هادئ على الإطلاق، سيقول الصحفيون الأمريكيون ذلك فقط. الكلاسيكيات، بشكل عام، لا شيء جديد".
في الوقت نفسه، أشارت إلى أنه "الآن، ما يعطل مجرى الحياة المعتاد، ليست روسيا، بل ترامب هو الذي يتدخل في الانتخابات الأمريكية".
وأضافت: "إنهم جميعا يهتمون بذلك- بعد كل شيء، هذه قصة سياسية داخلية، دعهم يبدأون أخيرًا في الحديث عن مواضيع تهم الناخب الأمريكي والديمقراطيين والجمهوريين. وأخيرا توقفوا عن الإيماءة إلى العامل الخارجي في شكل روسيا".