https://sputnikarabic.ae/20221108/زيلينسكي-يقدم-مشروع-قانون-لتمديد-التعبئة-والأحكام-العرفية-في-أوكرانيا-1069943328.html
زيلينسكي يقدم مشروع قانون لتمديد التعبئة والأحكام العرفية في أوكرانيا
زيلينسكي يقدم مشروع قانون لتمديد التعبئة والأحكام العرفية في أوكرانيا
قدم فلاديمير زيلينسكي إلى البرلمان الأوكراني (الرادا) مشاريع قوانين لتمديد فترة التعبئة والأحكام العرفية في أوكرانيا، والتي تنتهي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T11:24+0000
2022-11-08T11:24+0000
2022-11-08T11:37+0000
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
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تم نشر مشاريع قوانين قدمها الرئيس الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة على موقع رادا، اليوم الثلاثاء. ويعتقد نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، أنه يمكن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة في أوكرانيا لمدة 90 يومًا أخرى - حتى 20 فبراير/شباط 2023.وكتب على تلغرام: "في الجلسة العامة المقبلة، سيتم تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة مرة أخرى. وقد تم تسجيل الوثائق ذات الصلة من الرئيس في البرلمان. سيكون احتمال التمديد مرة أخرى لمدة 90 يومًا كبير: أي، حتى 20 فبراير 2023".في 15 أغسطس/آب، مدد البرلمان الأوكراني التعبئة والأحكام العرفية حتى 21 نوفمبر.
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أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
زيلينسكي يقدم مشروع قانون لتمديد التعبئة والأحكام العرفية في أوكرانيا
11:24 GMT 08.11.2022 (تم التحديث: 11:37 GMT 08.11.2022) تابعنا عبر
قدم فلاديمير زيلينسكي إلى البرلمان الأوكراني (الرادا) مشاريع قوانين لتمديد فترة التعبئة والأحكام العرفية في أوكرانيا، والتي تنتهي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.
تم نشر مشاريع قوانين قدمها الرئيس الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة على موقع رادا، اليوم الثلاثاء.
ويعتقد نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، أنه يمكن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة في أوكرانيا لمدة 90 يومًا أخرى - حتى 20 فبراير/شباط 2023.
وكتب على تلغرام: "في الجلسة العامة المقبلة، سيتم تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة مرة أخرى. وقد تم تسجيل الوثائق ذات الصلة من الرئيس في البرلمان. سيكون احتمال التمديد مرة أخرى لمدة 90 يومًا كبير: أي، حتى 20 فبراير 2023".
في 15 أغسطس/آب، مدد البرلمان الأوكراني التعبئة والأحكام العرفية حتى 21 نوفمبر.