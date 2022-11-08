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https://sputnikarabic.ae/20221108/زيلينسكي-ينوي-المشاركة-في-قمة-مجموعة-العشرين-1069943709.html
زيلينسكي ينوي المشاركة في قمة مجموعة العشرين
زيلينسكي ينوي المشاركة في قمة مجموعة العشرين
صرح المتحدث باسم زيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، للصحيفة الأوكرانية "أوبشيستفينيو"، أن فلاديمير زيلينسكي يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في بالي في... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T11:34+0000
2022-11-08T11:34+0000
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
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وقال نيكيفوروف: "بشكل ما بالطبع سيشارك فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين. لا أستطيع قول المزيد".وأوضح أن زيلينسكي سيشارك على الأرجح في القمة.وكان زيلينسكي قال، في وقت سابق، إنه لن يشارك في قمة مجموعة العشرين إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاضرا.وفي وقت سابق، ذكر أن روسيا تستعد لوصول الوفد إلى قمة مجموعة العشرين.
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أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي

زيلينسكي ينوي المشاركة في قمة مجموعة العشرين

11:34 GMT 08.11.2022
© AFP 2022 / Angela Weissالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / Angela Weiss
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صرح المتحدث باسم زيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، للصحيفة الأوكرانية "أوبشيستفينيو"، أن فلاديمير زيلينسكي يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في بالي في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال نيكيفوروف: "بشكل ما بالطبع سيشارك فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين. لا أستطيع قول المزيد".
وأوضح أن زيلينسكي سيشارك على الأرجح في القمة.
وكان زيلينسكي قال، في وقت سابق، إنه لن يشارك في قمة مجموعة العشرين إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاضرا.
وفي وقت سابق، ذكر أن روسيا تستعد لوصول الوفد إلى قمة مجموعة العشرين.
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