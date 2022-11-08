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https://sputnikarabic.ae/20221108/ستولتنبرغ-يعتبر-أن-توقف-أوكرانيا-عن-قتال-روسيا-ينهي-وجودها-كدولة-1069957553.html
ستولتنبرغ يعتبر أن توقف أوكرانيا عن قتال روسيا "ينهي وجودها كدولة"
ستولتنبرغ يعتبر أن توقف أوكرانيا عن قتال روسيا "ينهي وجودها كدولة"
اعترف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، بأن الحلف لا يسعى لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بشروط روسية لأن ذلك حسب قوله "يرسل إشارة إلى أن... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T17:16+0000
2022-11-08T17:16+0000
روسيا
الناتو
أخبار أوكرانيا
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وقال ستولتنبرغ في إجابة على سؤال يتعلق برفض الغرب السعي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا أثناء مشاركته عبر الإنترنت في المنتدى كجزء من مؤتمر المناخ في شرم الشيخ: "إذا وافقت أوكرانيا على المطالب الروسية وقبلت حقيقة أن روسيا قد غزت واستولت على أراضٍ، فهناك خطر باستمرار الهجمات، وسيكون هذا بمثابة كارثة لأوكرانيا، ولكنه أيضًا يمثل خطرًا علينا جميعًا، لأن هذا من شأنه أن يرسل إشارة إلى أن استخدام القوة يسمح لك بتحقيق أهداف سياسية للسيطرة على الدول المجاورة"، على حد قوله.كما حث ستولتنبرغ على "عدم نسيان أنه قبل الحرب روسيا أبدت طموحاتها ليس فقط فيما يتعلق بأوكرانيا، ولكن أيضًا فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي ودول الحلف".وأكد في الوقت نفسه أن "تكتل حلف شمال الأطلسي ما زال يريد إنهاء الحرب".وأكد مجددًا أن الناتو ليس طرفًا في الصراع الأوكراني: "تريد روسيا استعادة نظام مناطق النفوذ حيث يمكنهم تحديد ما يمكن أو لا يستطيع الجيران القيام به".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "الصدام مع النازيين الجدد كان حتميًا، وبلغ أشده عندما أصبح الوضع قاتلاً بالنسبة لروسيا".وأضاف بوتين أن الغرب أدخل قيمًا زائفة في أوكرانيا، وأعاد برمجة عقول الملايين من الناس، وحاول "إشعال الفتيل" أملا بانهيار روسيا.
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روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا
روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا

ستولتنبرغ يعتبر أن توقف أوكرانيا عن قتال روسيا "ينهي وجودها كدولة"

17:16 GMT 08.11.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو (إلى اليمين) والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قبل اجتماع مجلس روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو (إلى اليمين) والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قبل اجتماع مجلس روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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اعترف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، بأن الحلف لا يسعى لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بشروط روسية لأن ذلك حسب قوله "يرسل إشارة إلى أن استخدام القوة يؤدي إلى تحقيق أهداف سياسية".
وقال ستولتنبرغ في إجابة على سؤال يتعلق برفض الغرب السعي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا أثناء مشاركته عبر الإنترنت في المنتدى كجزء من مؤتمر المناخ في شرم الشيخ: "إذا وافقت أوكرانيا على المطالب الروسية وقبلت حقيقة أن روسيا قد غزت واستولت على أراضٍ، فهناك خطر باستمرار الهجمات، وسيكون هذا بمثابة كارثة لأوكرانيا، ولكنه أيضًا يمثل خطرًا علينا جميعًا، لأن هذا من شأنه أن يرسل إشارة إلى أن استخدام القوة يسمح لك بتحقيق أهداف سياسية للسيطرة على الدول المجاورة"، على حد قوله.
كما حث ستولتنبرغ على "عدم نسيان أنه قبل الحرب روسيا أبدت طموحاتها ليس فقط فيما يتعلق بأوكرانيا، ولكن أيضًا فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي ودول الحلف".
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
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أرادوا أن يغلق الناتو الأبواب، وأرادوا منع السويد وفنلندا من الانضمام إلى الحلف، أرادوا أن يسحب الناتو كل قواته من الجزء الشرقي من الكتلة، وهو أمر غير مقبول.
وأكد في الوقت نفسه أن "تكتل حلف شمال الأطلسي ما زال يريد إنهاء الحرب".
الكل يريد أن تنتهي الحرب، ولكن إذا توقفت أوكرانيا عن القتال، فسوف تتوقف عن الوجود كدولة مستقلة.
وأكد مجددًا أن الناتو ليس طرفًا في الصراع الأوكراني: "تريد روسيا استعادة نظام مناطق النفوذ حيث يمكنهم تحديد ما يمكن أو لا يستطيع الجيران القيام به".
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
ستولتنبرغ يقول إن الوجود الروسي يتزايد في أقصى الشمال
28 أكتوبر, 09:45 GMT
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "الصدام مع النازيين الجدد كان حتميًا، وبلغ أشده عندما أصبح الوضع قاتلاً بالنسبة لروسيا".
وأضاف بوتين أن الغرب أدخل قيمًا زائفة في أوكرانيا، وأعاد برمجة عقول الملايين من الناس، وحاول "إشعال الفتيل" أملا بانهيار روسيا.
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