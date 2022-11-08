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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221108/سلطات-منطقة-خيرسون-تقول-إن-مرتزقة-يتحدثون-البولندية-والإنجليزية-متورطون-في-الهجوم-على-سنيجيريفكا-1069964538.html
سلطات خيرسون تقول إن مرتزقة يتحدثون البولندية والإنجليزية متورطون في الهجوم على سنيجيريفكا
سلطات خيرسون تقول إن مرتزقة يتحدثون البولندية والإنجليزية متورطون في الهجوم على سنيجيريفكا
قالت سلطات مقاطعة خيرسون إن مرتزقة تتكلم باللغة البولندية والإنجليزية متورطون في هجوم القوات الأوكرانية على سنيجيريفكا. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T21:12+0000
2022-11-08T21:39+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب حاكم مقاطعة خيرسون الروسية ستريموسوف على حسابه على " تليغرام "، اليوم الثلاثاء: ""مرتزقة يتحدثون البولندية والإنجليزية متورطون في الهجوم… الآن هناك معركة".وأعلنت مصادر في وقت سابق، من اليوم، أن القوات الأوكرانية شنت هجوما في منطقة سنيجيريفكا، وأن هناك معركة خطيرة جارية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية، تتلخص باستكمال تحريرها من سيطرة القوات الأوكرانية، إلى جانب فرض حياد أوكرانيا ونزع سلاحها، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

سلطات خيرسون تقول إن مرتزقة يتحدثون البولندية والإنجليزية متورطون في الهجوم على سنيجيريفكا

21:12 GMT 08.11.2022 (تم التحديث: 21:39 GMT 08.11.2022)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأهالي خيرسون خلال عمليات الإجلاء إلى الضفة الشمالية لنهر دنيبر، روسيا 20 أكتوبر 2022
أهالي خيرسون خلال عمليات الإجلاء إلى الضفة الشمالية لنهر دنيبر، روسيا 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
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قالت سلطات مقاطعة خيرسون إن مرتزقة تتكلم باللغة البولندية والإنجليزية متورطون في هجوم القوات الأوكرانية على سنيجيريفكا.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب حاكم مقاطعة خيرسون الروسية ستريموسوف على حسابه على " تليغرام "، اليوم الثلاثاء: ""مرتزقة يتحدثون البولندية والإنجليزية متورطون في الهجوم… الآن هناك معركة".
وأعلنت مصادر في وقت سابق، من اليوم، أن القوات الأوكرانية شنت هجوما في منطقة سنيجيريفكا، وأن هناك معركة خطيرة جارية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية، تتلخص باستكمال تحريرها من سيطرة القوات الأوكرانية، إلى جانب فرض حياد أوكرانيا ونزع سلاحها، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
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