https://sputnikarabic.ae/20221108/سلطات-منطقة-خيرسون-تقول-إن-مرتزقة-يتحدثون-البولندية-والإنجليزية-متورطون-في-الهجوم-على-سنيجيريفكا-1069964538.html
سلطات خيرسون تقول إن مرتزقة يتحدثون البولندية والإنجليزية متورطون في الهجوم على سنيجيريفكا
سلطات خيرسون تقول إن مرتزقة يتحدثون البولندية والإنجليزية متورطون في الهجوم على سنيجيريفكا
قالت سلطات مقاطعة خيرسون إن مرتزقة تتكلم باللغة البولندية والإنجليزية متورطون في هجوم القوات الأوكرانية على سنيجيريفكا. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T21:12+0000
2022-11-08T21:12+0000
2022-11-08T21:39+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب حاكم مقاطعة خيرسون الروسية ستريموسوف على حسابه على " تليغرام "، اليوم الثلاثاء: ""مرتزقة يتحدثون البولندية والإنجليزية متورطون في الهجوم… الآن هناك معركة".وأعلنت مصادر في وقت سابق، من اليوم، أن القوات الأوكرانية شنت هجوما في منطقة سنيجيريفكا، وأن هناك معركة خطيرة جارية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية، تتلخص باستكمال تحريرها من سيطرة القوات الأوكرانية، إلى جانب فرض حياد أوكرانيا ونزع سلاحها، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
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العالم, روسيا
سلطات خيرسون تقول إن مرتزقة يتحدثون البولندية والإنجليزية متورطون في الهجوم على سنيجيريفكا
21:12 GMT 08.11.2022 (تم التحديث: 21:39 GMT 08.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
قالت سلطات مقاطعة خيرسون إن مرتزقة تتكلم باللغة البولندية والإنجليزية متورطون في هجوم القوات الأوكرانية على سنيجيريفكا.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب حاكم مقاطعة خيرسون الروسية ستريموسوف على حسابه على " تليغرام "، اليوم الثلاثاء: ""مرتزقة يتحدثون البولندية والإنجليزية متورطون في الهجوم… الآن هناك معركة".
وأعلنت مصادر في وقت سابق، من اليوم، أن القوات الأوكرانية شنت هجوما في منطقة سنيجيريفكا، وأن هناك معركة خطيرة جارية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية، تتلخص باستكمال تحريرها من سيطرة القوات الأوكرانية، إلى جانب فرض حياد أوكرانيا ونزع سلاحها، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.