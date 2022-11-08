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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20221108/شويغو-يقوم-بجولة-تفتيشية-لمركز-قيادة-العملية-العسكرية-الخاصة-1069954039.html
شويغو يقوم بجولة تفتيشية لمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة
شويغو يقوم بجولة تفتيشية لمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة
قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، بجولة تفتيشية لمركز قيادة تجمع القوات الروسية العاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T15:13+0000
2022-11-08T15:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "استمع شويغو إلى تقرير قائد العمليات سيرغي سوروفيكين فيما يخص أداء المجموعات القتالية العاملة في مختلف المجالات المتعلقة بالعملية العسكرية الخاصة".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

شويغو يقوم بجولة تفتيشية لمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة

15:13 GMT 08.11.2022 (تم التحديث: 15:17 GMT 08.11.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
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يتبع
قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، بجولة تفتيشية لمركز قيادة تجمع القوات الروسية العاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "استمع شويغو إلى تقرير قائد العمليات سيرغي سوروفيكين فيما يخص أداء المجموعات القتالية العاملة في مختلف المجالات المتعلقة بالعملية العسكرية الخاصة".
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:43 GMT
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