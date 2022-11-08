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https://sputnikarabic.ae/20221108/شي-جين-بينغ-يوعز-بزيادة-القدرة-القتالية-للجيش-الصيني--1069945435.html
شي جين بينغ يوعز بزيادة القدرة القتالية للجيش الصيني
شي جين بينغ يوعز بزيادة القدرة القتالية للجيش الصيني
صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، خلال تفقد مركز العمليات المشتركة لقيادة اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي الصيني أنه يجب على جيش التحرير... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T12:30+0000
2022-11-08T12:30+0000
الصين
شي جين بينغ
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ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي جين بينغ، قوله: "من الضروري تعزيز التدريب الشامل للقوات المسلحة لضمان استعدادها للعمليات القتالية".كما أوضح، يجب على قيادة جيش التحرير الشعبي تعزيز الابتكار في الجيش، وتشكيل آليات موثوقة حتى تتمكن القوات الصينية من المشاركة في المعارك بكفاءة عالية.
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الصين, شي جين بينغ
الصين, شي جين بينغ

شي جين بينغ يوعز بزيادة القدرة القتالية للجيش الصيني

12:30 GMT 08.11.2022
© AP Photo / Andy Wongشي جين بينغ بعد انتخابه أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة
شي جين بينغ بعد انتخابه أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Andy Wong
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صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، خلال تفقد مركز العمليات المشتركة لقيادة اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي الصيني أنه يجب على جيش التحرير الشعبي الصيني تحسين قدرته القتالية والاستعداد للعمل العسكري.
ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي جين بينغ، قوله: "من الضروري تعزيز التدريب الشامل للقوات المسلحة لضمان استعدادها للعمليات القتالية".
كما أوضح، يجب على قيادة جيش التحرير الشعبي تعزيز الابتكار في الجيش، وتشكيل آليات موثوقة حتى تتمكن القوات الصينية من المشاركة في المعارك بكفاءة عالية.
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