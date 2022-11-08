https://sputnikarabic.ae/20221108/صاروخ-يدمر-جسرا-تستخدمه-القوات-المسلحة-الأوكرانية-لنقل-التعزيزات-فيديو-1069936976.html
صاروخ يدمر جسرا تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية لنقل التعزيزات... فيديو
صاروخ يدمر جسرا تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية لنقل التعزيزات... فيديو
ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لجسر بالقرب من خاركوف دمره هجوم صاروخي. كانت تنقل القوات المسلحة الأوكرانية تعزيزات باستخدامه، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا". 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T09:16+0000
2022-11-08T09:16+0000
2022-11-08T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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كانت المعدات والقوات المسلحة الأوكرانية تسير على طول هذا المعبر إلى الجبهة بالقرب من سفاتوفو وكريمينايا، حسب إحدى قنوات تلغرام. في الفيديو، يظهر جندي على الجسر المدمر ويقول إن القوات الهندسية تستغرق عشرة أيام لإصلاحه.في غضون ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال اليوم الماضي، أصابت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية سبعة مواقع قيادة في مناطق إيفانوفكا وكراخمالنو ومقاطعة خاركوف وفوديان وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك، ونوفايا كامينكا، ودافيدوف برود، وبيلوغوركا في مقاطعة خيرسون.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
صاروخ يدمر جسرا تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية لنقل التعزيزات... فيديو
09:16 GMT 08.11.2022 (تم التحديث: 09:17 GMT 08.11.2022) تابعنا عبر
ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لجسر بالقرب من خاركوف دمره هجوم صاروخي. كانت تنقل القوات المسلحة الأوكرانية تعزيزات باستخدامه، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
كانت المعدات والقوات المسلحة الأوكرانية تسير على طول هذا المعبر إلى الجبهة
بالقرب من سفاتوفو وكريمينايا، حسب إحدى قنوات تلغرام. في الفيديو، يظهر جندي على الجسر المدمر ويقول إن القوات الهندسية تستغرق عشرة أيام لإصلاحه.
في غضون ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال اليوم الماضي، أصابت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية سبعة مواقع قيادة في مناطق إيفانوفكا وكراخمالنو ومقاطعة خاركوف وفوديان وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك، ونوفايا كامينكا، ودافيدوف برود، وبيلوغوركا في مقاطعة خيرسون.