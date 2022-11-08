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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221108/صاروخ-يدمر-جسرا-تستخدمه-القوات-المسلحة-الأوكرانية-لنقل-التعزيزات-فيديو-1069936976.html
صاروخ يدمر جسرا تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية لنقل التعزيزات... فيديو
صاروخ يدمر جسرا تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية لنقل التعزيزات... فيديو
ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لجسر بالقرب من خاركوف دمره هجوم صاروخي. كانت تنقل القوات المسلحة الأوكرانية تعزيزات باستخدامه، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا". 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T09:16+0000
2022-11-08T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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كانت المعدات والقوات المسلحة الأوكرانية تسير على طول هذا المعبر إلى الجبهة بالقرب من سفاتوفو وكريمينايا، حسب إحدى قنوات تلغرام. في الفيديو، يظهر جندي على الجسر المدمر ويقول إن القوات الهندسية تستغرق عشرة أيام لإصلاحه.في غضون ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال اليوم الماضي، أصابت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية سبعة مواقع قيادة في مناطق إيفانوفكا وكراخمالنو ومقاطعة خاركوف وفوديان وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك، ونوفايا كامينكا، ودافيدوف برود، وبيلوغوركا في مقاطعة خيرسون.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

صاروخ يدمر جسرا تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية لنقل التعزيزات... فيديو

09:16 GMT 08.11.2022 (تم التحديث: 09:17 GMT 08.11.2022)
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Serviceفي هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا.
في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
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ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لجسر بالقرب من خاركوف دمره هجوم صاروخي. كانت تنقل القوات المسلحة الأوكرانية تعزيزات باستخدامه، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
كانت المعدات والقوات المسلحة الأوكرانية تسير على طول هذا المعبر إلى الجبهة بالقرب من سفاتوفو وكريمينايا، حسب إحدى قنوات تلغرام. في الفيديو، يظهر جندي على الجسر المدمر ويقول إن القوات الهندسية تستغرق عشرة أيام لإصلاحه.
في غضون ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال اليوم الماضي، أصابت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية سبعة مواقع قيادة في مناطق إيفانوفكا وكراخمالنو ومقاطعة خاركوف وفوديان وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك، ونوفايا كامينكا، ودافيدوف برود، وبيلوغوركا في مقاطعة خيرسون.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:18 GMT
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