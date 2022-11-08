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https://sputnikarabic.ae/20221108/علاء-مبارك-يطلب-ساخرا-توجيه-سؤال-إلى-جون-كيري-عن-تصريحه-السابق-بشأن-ثروة-والده-المجمدة-1069942040.html
علاء مبارك يطلب "ساخرا" توجيه سؤال إلى جون كيري عن تصريحه السابق بشأن ثروة والده "المجمدة"
علاء مبارك يطلب "ساخرا" توجيه سؤال إلى جون كيري عن تصريحه السابق بشأن ثروة والده "المجمدة"
وجّه علاء مبارك، ابن الرئيس المصري الراحل، سؤالا للمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، حول تصريحه القديم بشأن الثروة التي زعم تجميدها في أمريكا إبان... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T10:56+0000
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وأعاد علاء مبارك نشر تصريحات سابقة لكيري عندما كان وزيرا للخارجية في إدارة باراك أوباما، قال فيها إن واشنطن جمدت 31.5 مليار دولار أمريكي من أصول الرئيس المصري الأسبق.وأشار كيري حينها إلى أن الأصول تشمل عقارات في نيويورك وكاليفورنيا وأرصدة بنكية في الولايات المتحدة الأمريكية.وكان جمال مبارك أعلن، في مايو/أيار الماضي، براءة أسرته من وجود أموال مهربة لها في الخارج، في أول ظهور مصور له عقب تنحي والده عن الحكم في العام 2011.وأكد جمال في فيديو بثه خلال وجوده في الإمارات حينها، أنه "بعد معركة طويلة وشاقة على مدار أكثر من 10 سنوات، صدرت أحكام وقرارات متتالية من قبل أعلى السلطات القضائية في الاتحاد الأوروبي وخارجه لتبرئة العائلة بشكل قاطع".
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علاء مبارك يطلب "ساخرا" توجيه سؤال إلى جون كيري عن تصريحه السابق بشأن ثروة والده "المجمدة"

10:56 GMT 08.11.2022
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattahالرئيس المصري السابق حسني مبارك في الوسط مع ولديه علاء (اليسار) وجمال (اليمين) في قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة
الرئيس المصري السابق حسني مبارك في الوسط مع ولديه علاء (اليسار) وجمال (اليمين) في قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattah
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وجّه علاء مبارك، ابن الرئيس المصري الراحل، سؤالا للمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، حول تصريحه القديم بشأن الثروة التي زعم تجميدها في أمريكا إبان أحداث يناير عام 2011.
وأعاد علاء مبارك نشر تصريحات سابقة لكيري عندما كان وزيرا للخارجية في إدارة باراك أوباما، قال فيها إن واشنطن جمدت 31.5 مليار دولار أمريكي من أصول الرئيس المصري الأسبق.
وأشار كيري حينها إلى أن الأصول تشمل عقارات في نيويورك وكاليفورنيا وأرصدة بنكية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلّق علاء بتغريدة، قائلا: "مرحبا بجون كيري في مؤتمر المناخ، يا ريت حد يسأله عن تصريحه في 2011 بتجميد 31 مليار دولار ونصف لمبارك وعقارات تم تجميدها في أمريكا أخبارهم إيه؟".

وتابع: "ياريت نسمعه وهو بيقول: ياه ده موضوع قديم قوي لسه فاكرين ده كان مجرد تصريح ولع الدنيا وبعدين قلنا إنها غلطة غير مقصودة (عارٌ عليك)".

وكان جمال مبارك أعلن، في مايو/أيار الماضي، براءة أسرته من وجود أموال مهربة لها في الخارج، في أول ظهور مصور له عقب تنحي والده عن الحكم في العام 2011.
وأكد جمال في فيديو بثه خلال وجوده في الإمارات حينها، أنه "بعد معركة طويلة وشاقة على مدار أكثر من 10 سنوات، صدرت أحكام وقرارات متتالية من قبل أعلى السلطات القضائية في الاتحاد الأوروبي وخارجه لتبرئة العائلة بشكل قاطع".
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