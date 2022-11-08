علاء مبارك يطلب "ساخرا" توجيه سؤال إلى جون كيري عن تصريحه السابق بشأن ثروة والده "المجمدة"
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattahالرئيس المصري السابق حسني مبارك في الوسط مع ولديه علاء (اليسار) وجمال (اليمين) في قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattah
وجّه علاء مبارك، ابن الرئيس المصري الراحل، سؤالا للمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، حول تصريحه القديم بشأن الثروة التي زعم تجميدها في أمريكا إبان أحداث يناير عام 2011.
وأعاد علاء مبارك نشر تصريحات سابقة لكيري عندما كان وزيرا للخارجية في إدارة باراك أوباما، قال فيها إن واشنطن جمدت 31.5 مليار دولار أمريكي من أصول الرئيس المصري الأسبق.
وأشار كيري حينها إلى أن الأصول تشمل عقارات في نيويورك وكاليفورنيا وأرصدة بنكية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلّق علاء بتغريدة، قائلا: "مرحبا بجون كيري في مؤتمر المناخ، يا ريت حد يسأله عن تصريحه في 2011 بتجميد 31 مليار دولار ونصف لمبارك وعقارات تم تجميدها في أمريكا أخبارهم إيه؟".
مرحباً بجون كيرى فى مؤتمر المناخ ; يا ريت حد يسألوا عن تصريحه فى ٢٠١١ بتجميد ٣١ مليار دولار ونصف لمبارك وعقارات تم تجميدها فى امريكا اخبارهم ايه ؟ ياريت نسمعه وهو بيقول: ياه ده موضوع قديم قوى لسه فاكرين ده كان مجرد تصريح ولع الدنيا وبعدين قولنا انها غلطة غير مقصودة ! Shame on u pic.twitter.com/uctfTLD6r7— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 7, 2022
وتابع: "ياريت نسمعه وهو بيقول: ياه ده موضوع قديم قوي لسه فاكرين ده كان مجرد تصريح ولع الدنيا وبعدين قلنا إنها غلطة غير مقصودة (عارٌ عليك)".
وكان جمال مبارك أعلن، في مايو/أيار الماضي، براءة أسرته من وجود أموال مهربة لها في الخارج، في أول ظهور مصور له عقب تنحي والده عن الحكم في العام 2011.
وأكد جمال في فيديو بثه خلال وجوده في الإمارات حينها، أنه "بعد معركة طويلة وشاقة على مدار أكثر من 10 سنوات، صدرت أحكام وقرارات متتالية من قبل أعلى السلطات القضائية في الاتحاد الأوروبي وخارجه لتبرئة العائلة بشكل قاطع".