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https://sputnikarabic.ae/20221108/فنزويلا-وكولومبيا-تستأنفان-الرحلات-الجوية-بعد-انقطاع-دام-عامين-1069929651.html
فنزويلا وكولومبيا تستأنفان الرحلات الجوية بعد انقطاع دام عامين
فنزويلا وكولومبيا تستأنفان الرحلات الجوية بعد انقطاع دام عامين
قال وزير النقل الفنزويلي، رامون فيلاسكيز، إن فنزويلا وكولومبيا استأنفتا الاثنين الرحلات الجوية المتبادلة. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T05:21+0000
2022-11-08T05:21+0000
كولومبيا
نيكولاس مادورو
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جرت أول رحلة بين كاراكاس وبوغوتا منذ أكثر من عامين من قبل شركة طيران تدعى "توربيال".وفي الأسبوع الماضي، وقع زعيما فنزويلا وكولومبيا، نيكولاس مادورو وغوستافو بيترو، خلال أول اجتماع شخصي للرئيسين منذ ست سنوات، إعلانا مشتركا مع مجالات التعاون الرئيسية للفترة المقبلة.وقطعت العلاقات بين فنزويلا وكولومبيا في عام 2019، بسبب اعتراف بوغوتا بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.تولى الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو منصبه في 7 أغسطس/آب الماضي بنية استعادة العلاقات مع فنزويلا. بالإضافة إلى الجانب الإنساني - ملايين الأشخاص في كلا البلدين لديهم أقارب في البلدان المجاورة، فإن استعادة العلاقات التجارية مهمة لفنزويلا وكولومبيا، وبلغت التجارة بينهما 8 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221001/فنزويلا-تطلق-سراح-7-أمريكيين-مقابل-إطلاق-واشنطن-اثنين-من-أقارب-مادورو--1068491663.html
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كولومبيا, نيكولاس مادورو
كولومبيا, نيكولاس مادورو

فنزويلا وكولومبيا تستأنفان الرحلات الجوية بعد انقطاع دام عامين

05:21 GMT 08.11.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZطائرة تابعة لشركة توربيال بعد رحلة من فنزويلا إلى كولومبيا، الاثنين، 7 نوفمبر 2022
طائرة تابعة لشركة توربيال بعد رحلة من فنزويلا إلى كولومبيا، الاثنين، 7 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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قال وزير النقل الفنزويلي، رامون فيلاسكيز، إن فنزويلا وكولومبيا استأنفتا الاثنين الرحلات الجوية المتبادلة.
جرت أول رحلة بين كاراكاس وبوغوتا منذ أكثر من عامين من قبل شركة طيران تدعى "توربيال".
وكتب فيلاسكيز على تويتر، "بناء على تعليمات من الرئيس نيكولاس مادورو، اُستئنفت الرحلات الجوية التجارية مع كولومبيا اليوم، ويسعدنا بناء علاقات مع هذا البلد الشقيق".
وفي الأسبوع الماضي، وقع زعيما فنزويلا وكولومبيا، نيكولاس مادورو وغوستافو بيترو، خلال أول اجتماع شخصي للرئيسين منذ ست سنوات، إعلانا مشتركا مع مجالات التعاون الرئيسية للفترة المقبلة.
وقطعت العلاقات بين فنزويلا وكولومبيا في عام 2019، بسبب اعتراف بوغوتا بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.
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