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https://sputnikarabic.ae/20221108/فنلندا-تخصص-7-ملايين-يورو-لنقل-الحبوب-من-أوكرانيا-إلى-الصومال-1069931963.html
فنلندا تخصص 7 ملايين يورو لنقل الحبوب من أوكرانيا إلى الصومال
فنلندا تخصص 7 ملايين يورو لنقل الحبوب من أوكرانيا إلى الصومال
أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الثلاثاء، أن فنلندا تخصص 15.7 مليون يورو من المساعدات الإنسانية لدول القرن الأفريقي، منها 7 ملايين ستُرسل لنقل الحبوب... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T07:42+0000
2022-11-08T07:42+0000
فنلندا
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يعمل هذا القرار على دعم توريد الحبوب من أوكرانيا إلى أفريقيا في إطار برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.وقالت: "تعتمد بلدان القرن الأفريقي بشكل خاص على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا ... تقدم فنلندا 15.7 مليون يورو كمساعدات إنسانية للمنطقة. ومن هذا المبلغ، سيتم توجيه ما يقرب من 7 ملايين يورو من خلال برنامج الأغذية العالمي للمساعدة في تسهيل نقل الحبوب الأوكرانية إلى الصومال".يتم تقديم المساعدة الإنسانية الفنلندية في أفريقيا من خلال وكالة الأمم المتحدة للاجئين والصليب الأحمر الفنلندي واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقالت وزارة الخارجية إن التركيز الرئيسي للمساعدات هو الأمن الغذائي، لكنها تستخدم أيضًا لحماية اللاجئين. يعتبر القرن الأفريقي مركزًا رئيسيًا للهجرة ويتنقل عدد كبير من الناس ذهابًا وإيابًا داخل المنطقة. وذكر التقرير أن قطع المساعدات الغذائية يؤثر على 3.5 مليون لاجئ في المنطقة.
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فنلندا تخصص 7 ملايين يورو لنقل الحبوب من أوكرانيا إلى الصومال

07:42 GMT 08.11.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الثلاثاء، أن فنلندا تخصص 15.7 مليون يورو من المساعدات الإنسانية لدول القرن الأفريقي، منها 7 ملايين ستُرسل لنقل الحبوب الأوكرانية إلى الصومال.
يعمل هذا القرار على دعم توريد الحبوب من أوكرانيا إلى أفريقيا في إطار برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
وقالت: "تعتمد بلدان القرن الأفريقي بشكل خاص على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا ... تقدم فنلندا 15.7 مليون يورو كمساعدات إنسانية للمنطقة. ومن هذا المبلغ، سيتم توجيه ما يقرب من 7 ملايين يورو من خلال برنامج الأغذية العالمي للمساعدة في تسهيل نقل الحبوب الأوكرانية إلى الصومال".
يتم تقديم المساعدة الإنسانية الفنلندية في أفريقيا من خلال وكالة الأمم المتحدة للاجئين والصليب الأحمر الفنلندي واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقالت وزارة الخارجية إن التركيز الرئيسي للمساعدات هو الأمن الغذائي، لكنها تستخدم أيضًا لحماية اللاجئين. يعتبر القرن الأفريقي مركزًا رئيسيًا للهجرة ويتنقل عدد كبير من الناس ذهابًا وإيابًا داخل المنطقة. وذكر التقرير أن قطع المساعدات الغذائية يؤثر على 3.5 مليون لاجئ في المنطقة.
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