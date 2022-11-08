https://sputnikarabic.ae/20221108/قائد-الجيش-الإيراني-يؤكد-التوصل-إلى-القدرة-على-تدمير-طائرات-العدو-التي-تختفي-من-الرادارات-1069939337.html
قائد الجيش الإيراني يؤكد التوصل إلى القدرة على تدمير طائرات العدو التي تختفي من الرادارات
قائد الجيش الإيراني يؤكد التوصل إلى القدرة على تدمير طائرات العدو التي تختفي من الرادارات
أكد القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي، قدرة "القوات المسلحة الإيرانية على تدمير الطائرات القادرة على التخفي من الرادارات والأهداف ذات المقطع العرضي... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T10:06+0000
2022-11-08T10:06+0000
2022-11-08T10:06+0000
أخبار إيران
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وقال اللواء موسوي، تعليقا على إزاحة الستار عن صاروخ "صياد b4" وتحسين منظومة "باور 373"، إن الصاروخ بمدى يبلغ 304 كيلومترات وهو إحدى التقنيات الجديدة التي قد يوجد مثيل لها في عدد قليل من البلدان فقط، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف أن "هذا الصاروخ قادر على استهداف وتدمير أهداف صغيرة ومتخفية من الرادار على مسافة بعيدة جدا، ولا يمكن فهم ذروة هذه التكنولوجيا العسكرية الجديدة إلا من قبل الخبراء العسكريين في العالم".وأعلن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، في وقت سابق، أن الجيش الإيراني تمكن من تصنيع أحد انواع المنظومات بعيدة المدى باسم "باور 373" وهي قادرة على الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد وتدميرها.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في مراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية وافتتاح خط إنتاج صواريخ "صياد 4B".وقال أشتياني إن "منظومة "باور 373" تمكنت خلال الاختبارات من إصابة وتدمیر الهدف على مدى 305 كم في إطار المواجهة مع أهداف جوية بعيدة المدى والصواريخ الباليستية وأنواع الطائرات المقاتلة والقاذفة".وأضاف أن المنظومة ستلعب دورا مهما في تحسين القوة القتالية للقوات المسلحة الإيرانية، موضحا أن منظومة "باور 373" خاضت اختبارا ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى بصاروخ "صياد 4B".وأشار إلى أنه خلال الاختبار تم الكشف عن هدف ثابت على مدى يزيد عن 450 كيلومترا بواسطة الرادار المطور لمنظومة "باور 373" وتم تعقبه على مدى نحو 405 كيلومترات وتم إصابته وتدميره بالكامل على مدى أكثر من 300 كيلومتر.
https://sputnikarabic.ae/20221106/الجيش-الإيراني-يقول-إن-منظومة-باور-373-قادرة-على-مواجهة-الطائرات-المسيرة-ومقاتلات-الجيل-الخامس-1069883952.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
قائد الجيش الإيراني يؤكد التوصل إلى القدرة على تدمير طائرات العدو التي تختفي من الرادارات
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أكد القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي، قدرة "القوات المسلحة الإيرانية على تدمير الطائرات القادرة على التخفي من الرادارات والأهداف ذات المقطع العرضي الراداري المنخفض".
وقال اللواء موسوي، تعليقا على إزاحة الستار عن صاروخ "صياد b4" وتحسين منظومة "باور 373"، إن الصاروخ بمدى يبلغ 304 كيلومترات وهو إحدى التقنيات الجديدة التي قد يوجد مثيل لها في عدد قليل من البلدان فقط، حسب وكالة
تسنيم الإيرانية.
وأضاف أن "هذا الصاروخ قادر على استهداف وتدمير أهداف صغيرة ومتخفية من الرادار على مسافة بعيدة جدا، ولا يمكن فهم ذروة هذه التكنولوجيا العسكرية الجديدة إلا من قبل الخبراء العسكريين في العالم".
وأعلن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، في وقت سابق، أن الجيش الإيراني تمكن من تصنيع أحد انواع المنظومات بعيدة المدى باسم "باور 373" وهي قادرة على الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد وتدميرها.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في مراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية وافتتاح خط إنتاج صواريخ "صياد 4B".
وقال أشتياني إن "منظومة "باور 373" تمكنت خلال الاختبارات من إصابة وتدمیر الهدف على مدى 305 كم في إطار المواجهة مع أهداف جوية بعيدة المدى والصواريخ الباليستية وأنواع الطائرات المقاتلة والقاذفة".
وأضاف أن المنظومة ستلعب دورا مهما في تحسين القوة القتالية للقوات المسلحة الإيرانية
، موضحا أن منظومة "باور 373" خاضت اختبارا ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى بصاروخ "صياد 4B".
وأشار إلى أنه خلال الاختبار تم الكشف عن هدف ثابت على مدى يزيد عن 450 كيلومترا بواسطة الرادار المطور لمنظومة "باور 373
" وتم تعقبه على مدى نحو 405 كيلومترات وتم إصابته وتدميره بالكامل على مدى أكثر من 300 كيلومتر.