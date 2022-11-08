https://sputnikarabic.ae/20221108/قدري-أبوبكر-يقول-لـسبوتنيك-إن-إسرائيل-تنصلت-من-وعودها-للأسرى-الإداريين-من-بينهم-العواودة-1069955205.html

قدري أبوبكر يقول لـ"سبوتنيك" إن إسرائيل تنصلت من وعودها للأسرى الإداريين من بينهم العواودة

قدري أبوبكر يقول لـ"سبوتنيك" إن إسرائيل تنصلت من وعودها للأسرى الإداريين من بينهم العواودة

قال اللواء قدري أبوبكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة السجون الإسرائيلية تنصلت من وعودها التي أعطتها لبعض الأسرى الإداريين من أجل وقف إضرابهم عن... 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T15:51+0000

2022-11-08T15:51+0000

2022-11-08T15:51+0000

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن التهرب الإسرائيلي من تنفيذ الوعود التي تطلقها للأسرى، ليس جديدًا، حيث اعتاد الأسرى على هذا الأسلوب والخداع الإسرائيلي من أجل عدم تلبية مطالبهم، حيث تتحايل عليهم بوعود كاذبة من أجل فك الإضراب عن الطعام، وبعدها تجدد سجنهم مرة أخرى.وأكد أن هذا التنصل فرديًا، وطال بعض حالات الأسرى، لا سيما المعتقلين إداريًا، من بينهم الأسير خليل العواودة والذي وعدت إسرائيل بالإفراج عنه مقابل فك إضرابه، لكنها لم تف بذلك للمرة الثالثة على التوالي.وأوضح أبوبكر أن التعنت الإسرائيلي ضد العواودة يأتي في ظل تدخل مصر والمطالبة بالإفراج عنه ضمن وقف إطلاق النار مع قطاع غزة المشروط بهذا الإطلاق، يأتي في ظل المحاولة الإسرائيلية لإيهام العالم بأن لا أحد يفرض عليهم أي شيء لا سيما إن كانوا غير مقتنعين بها.وعن إمكانية إعادة الأسرى الدخول في الإضرابات مرة أخرى، قال "إن الأمر يعتمد على موقف الأسرى وصلابتهم وتحديهم للاحتلال الإسرائيلي، هذه هي الضمانة الحقيقية لاستمرار نضالهم وكفاحهم واقتناص حقوقهم".وعن تأثير إمكانية تعيين المتطرف بن غفير وزيرًا للأمن الداخلي وحديثه عن تصعيد التضييق على الأسرى، قال إنه لن يمثل فارقًا عن الوزير الحالي، فالانتهاكات موجودة، ولا يزال اقتحام المتطرفين للأقصى مستمرًا، لا سيما وأن التهديدات التي ساقها بن غفير تطال منع الأسرى من شراء الطعام من "كانتين" السجن، وكذلك حل التنظيمات الفلسطينية داخل السجون، وهو سلاح ضد إسرائيل وليس معهم، لأن الأسرى دائمًا ما يهددون بحل هذه التنظيمات، لأنها ستجبر إدارة السجون الإسرائيلية على التعامل مع كل سجين منفردًا بدلا من التعامل مع شخص واحد مسؤول عنهم.وخاض عواودة (40 عاما) إضرابا عن الطعام لـ 180 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري (دون تهمة واضحة أو محاكمة)، لكنه علّقه بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإسرائيلية يقضي بالإفراج عنه بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.وبحسب لائحة الاتهام أثناء التفتيش، وجد الحراس في ملابسه هاتفا خلويا من نوع سامسونغ وشاحنا وكابل USB وسماعات أذن.وبحسب حركة "الجهاد الإسلامي"، في إطار وقف إطلاق النار في نهاية عملية "الفجر الصادق" العسكرية بقطاع غزة، وافقت إسرائيل على إطلاق سراح العواودة مع زعيم التنظيم في شمال الضفة بسام السعدي.

https://sputnikarabic.ae/20220621/التحالف-الأوروبي-لمناصرة-أسرى-فلسطين-يدعو-أوروبا-للضغط-على-إسرائيل-للالتزام-باتفاقيات-جنيف-1063982437.html

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