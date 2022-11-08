https://sputnikarabic.ae/20221108/قصور-جاذبية-أينشتاين-والمستعمرات-القديمة-وغزو-النباتات-وأصوات-الحيوانات-1069949676.html

قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات

قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات

علماء الفلك يكتشفون عدم تناسق غير متوقع في النجوم الشاردة من مجموعاتها، ولا يمكن تفسير الظاهرة بسهولة من خلال نظرياتنا القياسية للجاذبية، خاصة نظريات أينشتاين. 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T13:11+0000

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2022-11-08T13:11+0000

راديو

مرايا العلوم

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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات

- بينت دراسة حديثة أن شكلا من أشكال التعبير الصوتي موجود لدى أكثر من 50 نوعا حيوانيا كان يعتقد سابقا أنها صامتة، ومنها السلاحف، موضحةً أن مصدر هذه الميزة سلف مشترك مع أنواع أخرى يعود إلى ما يزيد على 400 مليون عام.- لاحظت دراسة أن التاريخ الاستعماري الأوروبي ترك بصماته على الطبيعة في مختلف أنحاء العالم عبر الغزو، وقد لاحظت الدراسة تشابها أكبر في نباتات الأنواع الأجنبية ضمن المناطق التي كانت مستعمرة سابقا مقارنة بالمناطق الأخرى التي لم تكن كذلك. كما لا تزال آثار هذا الغزو البيولوجي الغربي بادية إلى اليوم في مناطق تلك المستعمرات السابقة .- يمكن تخفيف الكوابيس من خلال سماع أصوات مرتبطة بالتجارب الجيدة... وجد الباحثون أن الاستماع إلى نغمة بيانو معينة كصوت نربطه بتجربة إيجابية أثناء النوم، مع تشغيل نفس الصوت أيضا أثناء نوع معين من العلاج ، يجعل الأحلام السيئة تحدث بشكل أقل تكرارا.في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن أخبار سارة لكوكب الأرض تتعلق بانكماش ثقب الأوزون وفق علماء وقياسات حديثة، مقارنة بالفترات السابقة، وأن هذا الانكماش للطبقة المستنفدة مستمر على مدار نحو عقدين. وفي لقائها مع "مرايا العلوم" تؤكد دكتورة شادن دياب مستشارة الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة والمناخ أنه بالفعل قد تقلص ثقب الأوزون تقريبا فوق القطب الجنوبي بقدر يعطي الأمل، حيث المعنى يتمثل في أننا نحصد حقا نتائج إيجابية حال الالتزام بالاتفاقيات المبرمة ذات الصلة من قبل الدول كافة ولا سيما اتفاقية مونتريال التي تستهدف القضاء على المواد التي تستنفد الأوزون.الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفقالإعداد والتقديم: أحمد أحمد

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