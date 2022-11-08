https://sputnikarabic.ae/20221108/كييف-وواشنطن-تبحثان-إمكانية-تمديد-اتفاق-الحبوب-بين-روسيا-وأوكرانيا-1069964410.html
كييف وواشنطن تبحثان إمكانية تمديد اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا
كييف وواشنطن تبحثان إمكانية تمديد اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا
قال وزير البنية التحتية الأوكراني اليوم الثلاثاء، إنه ناقش مع السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة آفاق تمديد اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا حتى عام 2023. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T21:05+0000
2022-11-08T21:05+0000
2022-11-08T21:05+0000
اقتصاد
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065025231_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_83040bf89188ccf5208ce08c8e17f097.jpg
موسكو- سبوتنيك. وكتب أولكسندر كوبراكوف باللغة الإنجليزية على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد ناقشنا تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود في العام المقبل".جاءت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.زارت الدبلوماسية الأمريكي أيضا منشأة تخزن وتعالج الحبوب في العاصمة وأعلنت عن دفعة أخرى من المساعدات المالية لأوكرانيا بقيمة 25 مليون دولار.اتفقت روسيا وأوكرانيا خلال محادثات بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/ تموز على ضمان مرور آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ أوكرانية. تنتهي الاتفاقية في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.علقت روسيا لفترة وجيزة مشاركتها في صادرات الحبوب بعد هجوم أوكراني على سفنها في شبه جزيرة القرم. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو وافقت على الوفاء بالتزاماتها بعد أن تعهدت أوكرانيا بعدم استخدام الممرات الإنسانية لأغراض عسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20221108/رئيس-السنغال-يعول-على-تطبيق-تسهيلات-للأسمدة-الروسية-نظرا-لأهميتها-للقارة-الأفريقية-1069954595.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065025231_212:0:1280:801_1920x0_80_0_0_b1b4517a113754b8868cc48b8c8d4073.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
اقتصاد, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
كييف وواشنطن تبحثان إمكانية تمديد اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا
تابعنا عبر
قال وزير البنية التحتية الأوكراني اليوم الثلاثاء، إنه ناقش مع السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة آفاق تمديد اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا حتى عام 2023.
موسكو- سبوتنيك
. وكتب أولكسندر كوبراكوف باللغة الإنجليزية على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد ناقشنا تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود في العام المقبل".
جاءت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
زارت الدبلوماسية الأمريكي أيضا منشأة تخزن وتعالج الحبوب في العاصمة وأعلنت عن دفعة أخرى من المساعدات المالية لأوكرانيا بقيمة 25 مليون دولار.
اتفقت روسيا وأوكرانيا خلال محادثات بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/ تموز على ضمان مرور آمن للحبوب الأوكرانية
عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ أوكرانية. تنتهي الاتفاقية في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
علقت روسيا لفترة وجيزة مشاركتها في صادرات الحبوب بعد هجوم أوكراني على سفنها في شبه جزيرة القرم. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو وافقت على الوفاء بالتزاماتها بعد أن تعهدت أوكرانيا بعدم استخدام الممرات الإنسانية لأغراض عسكرية.