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https://sputnikarabic.ae/20221108/كييف-وواشنطن-تبحثان-إمكانية-تمديد-اتفاق-الحبوب-بين-روسيا-وأوكرانيا-1069964410.html
كييف وواشنطن تبحثان إمكانية تمديد اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا
كييف وواشنطن تبحثان إمكانية تمديد اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا
قال وزير البنية التحتية الأوكراني اليوم الثلاثاء، إنه ناقش مع السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة آفاق تمديد اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا حتى عام 2023. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T21:05+0000
2022-11-08T21:05+0000
اقتصاد
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وكتب أولكسندر كوبراكوف باللغة الإنجليزية على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد ناقشنا تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود في العام المقبل".جاءت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.زارت الدبلوماسية الأمريكي أيضا منشأة تخزن وتعالج الحبوب في العاصمة وأعلنت عن دفعة أخرى من المساعدات المالية لأوكرانيا بقيمة 25 مليون دولار.اتفقت روسيا وأوكرانيا خلال محادثات بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/ تموز على ضمان مرور آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ أوكرانية. تنتهي الاتفاقية في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.علقت روسيا لفترة وجيزة مشاركتها في صادرات الحبوب بعد هجوم أوكراني على سفنها في شبه جزيرة القرم. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو وافقت على الوفاء بالتزاماتها بعد أن تعهدت أوكرانيا بعدم استخدام الممرات الإنسانية لأغراض عسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20221108/رئيس-السنغال-يعول-على-تطبيق-تسهيلات-للأسمدة-الروسية-نظرا-لأهميتها-للقارة-الأفريقية-1069954595.html
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اقتصاد, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
اقتصاد, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

كييف وواشنطن تبحثان إمكانية تمديد اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا

21:05 GMT 08.11.2022
© The Ministry of National Defense of Türkiyeمفاوضات بين وفود عسكرية من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول تسوية قضية الحبوب في إسطنبول
مفاوضات بين وفود عسكرية من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول تسوية قضية الحبوب في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© The Ministry of National Defense of Türkiye
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قال وزير البنية التحتية الأوكراني اليوم الثلاثاء، إنه ناقش مع السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة آفاق تمديد اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا حتى عام 2023.
موسكو- سبوتنيك. وكتب أولكسندر كوبراكوف باللغة الإنجليزية على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد ناقشنا تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود في العام المقبل".
جاءت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
قمة مجموعة العشرين - رئيس السنغال ماكي سال في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
رئيس السنغال يعول على تطبيق تسهيلات للأسمدة الروسية لأهميتها للقارة الأفريقية
15:28 GMT
زارت الدبلوماسية الأمريكي أيضا منشأة تخزن وتعالج الحبوب في العاصمة وأعلنت عن دفعة أخرى من المساعدات المالية لأوكرانيا بقيمة 25 مليون دولار.
اتفقت روسيا وأوكرانيا خلال محادثات بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/ تموز على ضمان مرور آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ أوكرانية. تنتهي الاتفاقية في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
علقت روسيا لفترة وجيزة مشاركتها في صادرات الحبوب بعد هجوم أوكراني على سفنها في شبه جزيرة القرم. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو وافقت على الوفاء بالتزاماتها بعد أن تعهدت أوكرانيا بعدم استخدام الممرات الإنسانية لأغراض عسكرية.
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