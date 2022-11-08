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https://sputnikarabic.ae/20221108/لانتسيت-الروسية-تدمر-مدفعين-هاوتزر-أمريكيين-فيديو-1069938703.html
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعين هاوتزر أمريكيين... فيديو
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعين هاوتزر أمريكيين... فيديو
نشر التشكيل التكتيكي العملياتي القتالي لجمهورية دونيتسك الشعبية "كاسكاد" مقطع فيديو لتدمير مدفعين أمريكيين من عيار 155 ملم إم777. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T09:54+0000
2022-11-08T09:54+0000
رصد عسكري
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كانت حوامل المدافع مموهة جيدًا في الغابة، لكن طائرة الاستطلاع المسيرة رصدتها وتم تدميرها بمساعدة ذخيرة لانتسيت، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".لانسيت هي ذخيرة مخفية طورتها شركة "زالا" (جزء من مجمع كلاشنيكوف). يمكن استخدام الطائرة المسيرة في كل من الاستطلاع والضربات. الجهاز مزود بنظام توجيه بصري إلكتروني مع قناة تلفزيونية، مما يسمح للمشغل بضبط مسار الطائرة المسيرة بدقة في القسم الأخير.يمكن أن تحمل الذخيرة شظايا شديدة الانفجار ورأسًا حربيًا تراكميًا يصل وزنه إلى خمسة كيلوغرامات.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"لانتسيت" الروسية تدمر مدفعين هاوتزر أمريكيين... فيديو

09:54 GMT 08.11.2022
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
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نشر التشكيل التكتيكي العملياتي القتالي لجمهورية دونيتسك الشعبية "كاسكاد" مقطع فيديو لتدمير مدفعين أمريكيين من عيار 155 ملم إم777.
كانت حوامل المدافع مموهة جيدًا في الغابة، لكن طائرة الاستطلاع المسيرة رصدتها وتم تدميرها بمساعدة ذخيرة لانتسيت، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
لانسيت هي ذخيرة مخفية طورتها شركة "زالا" (جزء من مجمع كلاشنيكوف). يمكن استخدام الطائرة المسيرة في كل من الاستطلاع والضربات. الجهاز مزود بنظام توجيه بصري إلكتروني مع قناة تلفزيونية، مما يسمح للمشغل بضبط مسار الطائرة المسيرة بدقة في القسم الأخير.
يمكن أن تحمل الذخيرة شظايا شديدة الانفجار ورأسًا حربيًا تراكميًا يصل وزنه إلى خمسة كيلوغرامات.
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