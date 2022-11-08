https://sputnikarabic.ae/20221108/مسؤول-بيئي-مصري-سابق-يقول-إن-مشروع-قانون-التكيف-البيئي-يجب-أن-يعالج-القصور-في-التشريعات-السابقة-1069956359.html

مسؤول بيئي مصري سابق يقول إن مشروع قانون التكيف البيئي يجب أن يعالج القصور في التشريعات السابقة

مسؤول بيئي مصري سابق يقول إن مشروع قانون التكيف البيئي يجب أن يعالج القصور في التشريعات السابقة

قال المستشار الأسبق لوزير البيئة المصري، المهندس حسام محرم، اليوم الثلاثاء، إن "مشروع القانون المقدّم لمجلس النواب المصري، والخاص بالتكيف مع التغيرات المناخية،... 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T16:32+0000

2022-11-08T16:32+0000

2022-11-08T16:32+0000

مصر

قمة المناخ 2022

العالم العربي

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وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك" أنه "على الرغم أن تلك الخطوة جيدة لكنني أختلف في الصيغة التي تقدم بها مثل تلك المقترحات، إذ أن مصر من أقل المساهمين في عملية الاحتباس الحراري، نظرا لصغر حجم الإنتاج المصري مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، التي أرى أنها الأكثر احتياجا لمثل تلك القوانين والتشريعات لتكون أكثر إلزاما، لأننا أكثر تضررا من ظاهرة التغيرات المناخية، رغم أننا الأقل مساهمة في تلك التغير المناخي، والجزء الأكبر من إجراءات التكيّف تقع على عاتق الدولة، ومن بينها تطوير منظومات الري وحماية الشواطئ من تغول مياه البحر على المناطق الساحلية الشمالية وأجزاء من الدلتا".وتابع مستشار وزير البيئة: "أرى أن القالب الأفضل لمثل تلك التشريعات هي الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وإدماجها في خطط العمل البيئي والخطط التنموية، ولا مانع من تضمين بعض البنود التي لها طابع قانوني في قانون البيئة الجديد لتجنب التعقيد، ويجب أن نكون منفتحين وأن تقوم الحكومة المصرية بالاضطلاع على مشروع القانون وفحص بنوده جيدا والوصول إلى أفكار جديدة لمعالجة القصور في القوانين البيئية السابقة، ويتم تضمينها عند أول تعديل أو مراجعة استثنائية دورية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية".ولفت إلى أن "الحوافز الإيجابية والسلبية للقطاعات المختلفة يأتي دورها هنا للمساهمة في دفع القطاعات الاقتصادية المختلفة حول العالم لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر".وأضاف مشيرا إلى أنه "كثيرا ما يحدث خلط بين السياسات والخطط السياسية والاستراتيجية من ناحية والقوانين من ناحية أخرى، إذ أن البنود التي لها طابع إجرائي وتنفيذي ينبغي أن يتم تضمينها في الخطط والاستراتيجيات، أما القوانين فلها دور آخر يتمثل بوضع قواعد عامة تنظم العلاقة بين الأطراف التي تخاطب بالقانون".وأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم إطلاق مشروع محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، بالتعاون مع النرويج، بهدف التحول إلى إنتاج الطاقة النظيفة، في ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ في دورته السابعة والعشرين.وقال السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال مائدة حول "الاستثمار في مستقبل الطاقة"، ضمن فعاليات قمة المناخ (COP 27)، الذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ، إن "مصر تشارك اليوم برفقة رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، بإطلاق المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة بقدرة 100 ميغاوات".وأوضح السيسي أن "إطلاق المنتدى يهدف لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمنصة للتعاون بين الدول في إطار التحول إلى إنتاج الطاقة النظيفة".ولفت إلى أن هذا المشروع سيعد نموذجا عمليا للشراكة الاستثمارية المحفزة للتنمية الاقتصادية المستدامة، مستكملا: "مصطلح الهيدروجين الأخضر أصبح مستخدما في ظل أزمة الطاقة التي فرضت علينا تحديا حقيقيا في تأمين إمدادات الطاقة، دون إخلال في مواجهة أزمة المناخ، وتحقيق الأهداف التي اتفقنا عليها".وأشار إلى ضرورة الارتكاز على دور الحكومات والقطاع الخاص الوطني والأجنبي للعمل المشترك في هذا القطاع المثمر، مؤكدا أن الفرصة متاحة اليوم للتعرف على كل جوانب المشروع عبر الشركات المنفذة له.وتابع: "مصر كانت من أوائل الدول التي أدركت الفرصة المتاحة في مجال الهيدروجين الأخضر استنادا إلى القدرات الهائلة في إنتاج الطاقة النظيفة"، موضحا أن تلك القدرات تمكن مصر من التحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المديين المتوسط والبعيد.وانطلقت يوم الأحد الماضي الدورة الـ 27 من فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27)، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة من مختلف دول العالم.

https://sputnikarabic.ae/20221105/وزيرة-البيئة-المصرية-تؤكد-أن-المنطقة-الخضراء-في-كوب-27-تعكس-جهود-التصدي-لآثار-تغير-المناخ-1069868841.html

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