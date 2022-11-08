https://sputnikarabic.ae/20221108/مسؤول-قطري-يقول-إن-بلاده-تتعرض-لحملة-أوروبية-عنصرية-شرسة-لأنها-عربية-ومسلمة-1069944769.html

مسؤول قطري يقول إن بلاده تتعرض لحملة أوروبية عنصرية شرسة لأنها "عربية ومسلمة"

مسؤول قطري يقول إن بلاده تتعرض لحملة أوروبية عنصرية شرسة لأنها "عربية ومسلمة"

دعا الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم المقرر انطلاقها في قطر، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلى عدم إعطاء اهتمام كبير للحملة الدعائية التي يشنها الإعلام... 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T12:22+0000

2022-11-08T12:22+0000

2022-11-08T12:22+0000

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وشدد ناصر الخاصر في تصريحات متلفزة، على أن دولة قطر تعرضت لحملة شرسة بنيت على أسس سياسية ودواعٍ عنصرية وواهية غير معقولة ومنطقية وأخرى لا أساس لها من الصحة، على حد تعبيره.وقال الخاطر إن الدول الأوروبية التي استضافت البطولة 11 مرة أرادت مواصلة احتكار تنظيم البطولة لنفسها ولن ترضى أي دولة عربية ومسلمة مثل قطر بأن تسحب البساط من تحت أقدامها وتنال بدورها شرف التنظيم والاستضافة.وجدد التأكيد أن وفاة 6500 عامل في مشاريع بناء استادات المونديال الثمانية والمشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022 ليس صحيحا، وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية هي من اختلقت قبل أن تعتذر لاحقا وتعترف بخطئها.وأشار أيضا إلى أن لجان التفتيش في الدولة قامت بنحو 10 آلاف حملة تفتيش على مساكن العمال للتأكد من احترام القرارات والتشريعات التي اتخذت لتحسين أوضاع العمال والتي تجعل من قطر رائدة في هذا المجال بالمنطقة.نفى الخاطر ما تردد مؤخرا عن طرد العمال من مساكنهم في مناطق معينة من أجل فسح المجال لإقامة المشجعين القادمين من الخارج وقال إنه كلام غير صحيح بتاتا.ودعا إلى احترام قوانين البلد وألا يهددوا أمن وسلامة الآخرين وأنفسهم.وأوضح أنه على الرغم من كل تلك الادعاءات والمهاترات في الإعلام الغربي، إلا أن الإقبال على شراء تذاكر مباريات كأس العالم في قطر كان عاليا جدا حيث وصل عدد الطلبات المقدمة لشرائها إلى 40 مليون طلب، وقد تم بيع 3 ملايين منها وهو العدد الإجمالي المتاح من التذاكر لحضور مباريات البطولة.

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