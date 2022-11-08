https://sputnikarabic.ae/20221108/مقتل-11-شخصا-واختطاف-العشرات-على-يد-مسلحين-في-نيجيريا-1069928781.html

مقتل 11 شخصا واختطاف العشرات على يد مسلحين في نيجيريا

مقتل 11 شخصا واختطاف العشرات على يد مسلحين في نيجيريا

قال زعماء محليون وسكان أمس الاثنين، إن مسلحين في نيجيريا خطفوا ما لا يقل عن 80 شخصا وقتلوا 11 آخرين في هجمات منفصلة بشمال غربي البلاد، وذلك في أحدث هجمات... 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T04:04+0000

2022-11-08T04:04+0000

2022-11-08T04:05+0000

نيجيريا

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وولاية زامفارا من أشد المناطق تضررا من انتشار العصابات المسلحة التي تمارس الخطف من أجل الحصول على فدى، ما يزيد من انعدام الأمن قبل الانتخابات الرئاسية في فبراير المقبل.وأفاد إسماعيل جينجيري الذي كانت زوجته من بين المخطوفين، بأن مسلحين وصلوا إلى قريته في وقت مبكر الاثنين، واعتقلوا عشرات النساء وبعض الرجال قبل أن يختفوا في الغابة.وأوضح زعيم محلي يدعى ساركين فوا ماسو أن "أكثر من 50 امرأة متزوجة تعرضن للخطف إلى جانب عدد غير معروف من المزارعين الأبرياء، وفقا لوكالة "رويترز".وأشار جينجيري وماسو إلى أن المسلحين أطلقوا سراح بعض النساء فيما بعد بينما تعرض رجلان للضرب المبرح ليُنقلا على أثر ذلك لمستشفى بوكويوم العام. وأضافا أن 27 على الأقل لا يزالون مخطوفين.

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