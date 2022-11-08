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https://sputnikarabic.ae/20221108/مقتل-11-شخصا-واختطاف-العشرات-على-يد-مسلحين-في-نيجيريا-1069928781.html
مقتل 11 شخصا واختطاف العشرات على يد مسلحين في نيجيريا
مقتل 11 شخصا واختطاف العشرات على يد مسلحين في نيجيريا
قال زعماء محليون وسكان أمس الاثنين، إن مسلحين في نيجيريا خطفوا ما لا يقل عن 80 شخصا وقتلوا 11 آخرين في هجمات منفصلة بشمال غربي البلاد، وذلك في أحدث هجمات... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T04:04+0000
2022-11-08T04:05+0000
نيجيريا
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وولاية زامفارا من أشد المناطق تضررا من انتشار العصابات المسلحة التي تمارس الخطف من أجل الحصول على فدى، ما يزيد من انعدام الأمن قبل الانتخابات الرئاسية في فبراير المقبل.وأفاد إسماعيل جينجيري الذي كانت زوجته من بين المخطوفين، بأن مسلحين وصلوا إلى قريته في وقت مبكر الاثنين، واعتقلوا عشرات النساء وبعض الرجال قبل أن يختفوا في الغابة.وأوضح زعيم محلي يدعى ساركين فوا ماسو أن "أكثر من 50 امرأة متزوجة تعرضن للخطف إلى جانب عدد غير معروف من المزارعين الأبرياء، وفقا لوكالة "رويترز".وأشار جينجيري وماسو إلى أن المسلحين أطلقوا سراح بعض النساء فيما بعد بينما تعرض رجلان للضرب المبرح ليُنقلا على أثر ذلك لمستشفى بوكويوم العام. وأضافا أن 27 على الأقل لا يزالون مخطوفين.
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نيجيريا
نيجيريا

مقتل 11 شخصا واختطاف العشرات على يد مسلحين في نيجيريا

04:04 GMT 08.11.2022 (تم التحديث: 04:05 GMT 08.11.2022)
© AFP 2022 / Pius Utomi Ekpeiأهالي حي سوق بالوغون في لاغوس يحملون أغراضهم بعد أن تم اطفاء الحريق في المنطقة، نيجيريا 29 يناير 2020
أهالي حي سوق بالوغون في لاغوس يحملون أغراضهم بعد أن تم اطفاء الحريق في المنطقة، نيجيريا 29 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / Pius Utomi Ekpei
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قال زعماء محليون وسكان أمس الاثنين، إن مسلحين في نيجيريا خطفوا ما لا يقل عن 80 شخصا وقتلوا 11 آخرين في هجمات منفصلة بشمال غربي البلاد، وذلك في أحدث هجمات العصابات المسلحة التي تستهدف القرى والمدارس والطرق السريعة.
وولاية زامفارا من أشد المناطق تضررا من انتشار العصابات المسلحة التي تمارس الخطف من أجل الحصول على فدى، ما يزيد من انعدام الأمن قبل الانتخابات الرئاسية في فبراير المقبل.
وذكرت عائلات ضحايا في قرية ماسو النائية بمنطقة بوكويوم أن قطاع طرق خطفوا 50 شخصاً معظمهم نساء.
وأفاد إسماعيل جينجيري الذي كانت زوجته من بين المخطوفين، بأن مسلحين وصلوا إلى قريته في وقت مبكر الاثنين، واعتقلوا عشرات النساء وبعض الرجال قبل أن يختفوا في الغابة.
وأوضح زعيم محلي يدعى ساركين فوا ماسو أن "أكثر من 50 امرأة متزوجة تعرضن للخطف إلى جانب عدد غير معروف من المزارعين الأبرياء، وفقا لوكالة "رويترز".
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وأشار جينجيري وماسو إلى أن المسلحين أطلقوا سراح بعض النساء فيما بعد بينما تعرض رجلان للضرب المبرح ليُنقلا على أثر ذلك لمستشفى بوكويوم العام. وأضافا أن 27 على الأقل لا يزالون مخطوفين.
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