https://sputnikarabic.ae/20221108/مولدوفا-قد-ترفع-قضية-ضد-ما-تصفه-بانتهاك-غازبروم-للعقد-1069928438.html
مولدوفا قد ترفع قضية ضد ما تصفه بانتهاك غازبروم للعقد
مولدوفا قد ترفع قضية ضد ما تصفه بانتهاك غازبروم للعقد
أعلن نائب رئيس الوزراء المولدوفي، أندريه سبينو، أن سلطات مولدوفا قد ترفع قضية ضد غازبروم، بسبب ما وصفه بأن شركة غازبروم تنتهك العقد بتقليص حجم توريد الغاز إلى... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T01:56+0000
2022-11-08T01:56+0000
2022-11-08T01:56+0000
مولدوفا
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كيشيناو – سبوتنيك. وقال سبينو على هواء قناة "برو تي في"، معلقا على إمكانية رفع دعوى قضائية ضد غازبروم، "المحامون يدرسون إمكانية فرض عقوبات بسبب عدم الوفاء بالعقد في قضية توريد الحجم الكامل. عندما سيصبح هناك وضوح، سنقرر كيف نتصرف وفي أي اتجاه نتحرك".وأشار المسؤول إلى أن شركة غازبروم لم توضح قرارها بتقليص حجم الغاز المورد للجمهورية، مع أن كيشيناو تسدد قيمة الغاز دائما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
مولدوفا
مولدوفا قد ترفع قضية ضد ما تصفه بانتهاك غازبروم للعقد
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أعلن نائب رئيس الوزراء المولدوفي، أندريه سبينو، أن سلطات مولدوفا قد ترفع قضية ضد غازبروم، بسبب ما وصفه بأن شركة غازبروم تنتهك العقد بتقليص حجم توريد الغاز إلى الجمهورية.
كيشيناو – سبوتنيك. وقال سبينو على هواء قناة "برو تي في"، معلقا على إمكانية رفع دعوى قضائية ضد غازبروم، "المحامون يدرسون إمكانية فرض عقوبات بسبب عدم الوفاء بالعقد في قضية توريد الحجم الكامل
. عندما سيصبح هناك وضوح، سنقرر كيف نتصرف وفي أي اتجاه نتحرك".
وأشار المسؤول إلى أن شركة غازبروم لم توضح قرارها بتقليص حجم الغاز المورد للجمهورية، مع أن كيشيناو تسدد قيمة الغاز دائما.