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مياه الأمطار تغرق شوارع ومنازل غزة... فيديوهات وصور
مياه الأمطار تغرق شوارع ومنازل غزة... فيديوهات وصور
لم تصمد البنية التحتية المتهالكة في قطاع غزة المحاصر، في أول اختبار لها هذا الشتاء، حيث غمرت مياه الأمطار العديد من الشوارع ودخلت منازل المواطنين. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T08:29+0000
2022-11-08T08:29+0000
أخبار قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
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وبحسب دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وزخات من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.وكشفت فيدوهات وصور بثها مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاع منسوب المياه في الشوارع بشكل كبير وصل إلى نحو نصف متر.فيما قال الدفاع المدني في غزة إن طواقمه "تعمل الآن على شفط المياه من بعض المنازل والبنايات في مناطق متعددة وتتركز بمنطقة الشاطئ غرب غزة"، وفق موقع "فلسطين اليوم".وتحافظ إسرائيل على حصار شديد لقطاع غزة منذ عام 2007، والذي يقول منتقدون إنه يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي لسكان القطاع الفقير البالغ عددهم مليوني نسمة.
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سبوتنيك عربي
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أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم

مياه الأمطار تغرق شوارع ومنازل غزة... فيديوهات وصور

08:29 GMT 08.11.2022
© AFP 2022 / Mahmud Hamsأمطار غزيرة تغرق مدينة غزة وتعيق حركتها، قطاع غزةـ فلسطين 16 يناير 2022
أمطار غزيرة تغرق مدينة غزة وتعيق حركتها، قطاع غزةـ فلسطين 16 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / Mahmud Hams
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لم تصمد البنية التحتية المتهالكة في قطاع غزة المحاصر، في أول اختبار لها هذا الشتاء، حيث غمرت مياه الأمطار العديد من الشوارع ودخلت منازل المواطنين.
وبحسب دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وزخات من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.
وكشفت فيدوهات وصور بثها مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاع منسوب المياه في الشوارع بشكل كبير وصل إلى نحو نصف متر.
فيما قال الدفاع المدني في غزة إن طواقمه "تعمل الآن على شفط المياه من بعض المنازل والبنايات في مناطق متعددة وتتركز بمنطقة الشاطئ غرب غزة"، وفق موقع "فلسطين اليوم".
وتحافظ إسرائيل على حصار شديد لقطاع غزة منذ عام 2007، والذي يقول منتقدون إنه يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي لسكان القطاع الفقير البالغ عددهم مليوني نسمة.
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