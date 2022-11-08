مياه الأمطار تغرق شوارع ومنازل غزة... فيديوهات وصور
© AFP 2022 / Mahmud Hamsأمطار غزيرة تغرق مدينة غزة وتعيق حركتها، قطاع غزةـ فلسطين 16 يناير 2022
© AFP 2022 / Mahmud Hams
لم تصمد البنية التحتية المتهالكة في قطاع غزة المحاصر، في أول اختبار لها هذا الشتاء، حيث غمرت مياه الأمطار العديد من الشوارع ودخلت منازل المواطنين.
وبحسب دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وزخات من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.
الدفاع المدني بغزة: طواقمنا بمحافظة #غزة تعمل الآن على شفط المياه من بعض المنازل والبنايات في مناطق متعددة وتتركز بمنطقة الشاطئ غربًا جراء المنخفض الجوي pic.twitter.com/BZSqu6pWZe— جريدة القدس (@alqudsnewspaper) November 8, 2022
وكشفت فيدوهات وصور بثها مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاع منسوب المياه في الشوارع بشكل كبير وصل إلى نحو نصف متر.
خلال اقل من 30 دقيقة فقط ... أصبحت شوارع غزة كالانهار نتيجة تساقط امطار غزيرة 🇵🇸 pic.twitter.com/HpqsxZIw0v— غزة الآن - Gaza Now (@GazaNownews) November 8, 2022
فيما قال الدفاع المدني في غزة إن طواقمه "تعمل الآن على شفط المياه من بعض المنازل والبنايات في مناطق متعددة وتتركز بمنطقة الشاطئ غرب غزة"، وفق موقع "فلسطين اليوم".
شوارع غزة تغرق خلال 30 دقيقة فقط بسبب الأمطار الغزيرة 🇵🇸 pic.twitter.com/OsT1Xyz8U5— غزة الآن - Gaza Now (@GazaNownews) November 8, 2022
غرق مفترق الأمن العام غرب مدينة غزة pic.twitter.com/45RPOnBXQQ— الاتجاه الديمقراطي (@alhourriahps) November 8, 2022
وتحافظ إسرائيل على حصار شديد لقطاع غزة منذ عام 2007، والذي يقول منتقدون إنه يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي لسكان القطاع الفقير البالغ عددهم مليوني نسمة.