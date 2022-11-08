https://sputnikarabic.ae/20221108/نادي-الأسير-الفلسطيني-يعلن-تسجيل-6-آلاف-حالة-اعتقال-منذ-مطلع-العام-الجاري-بينهم-أطفال-ونساء-1069956044.html

نادي الأسير الفلسطيني يعلن تسجيل 6 آلاف حالة اعتقال منذ مطلع العام الجاري بينهم أطفال ونساء

نادي الأسير الفلسطيني يعلن تسجيل 6 آلاف حالة اعتقال منذ مطلع العام الجاري بينهم أطفال ونساء

أعلن نادي الأسير الفلسطيني رصد نحو 6 آلاف حالة اعتقال سجلت منذ مطلع العام الجاري على يد القوات الإسرائيلية، بينهم أطفال ونساء. 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T15:58+0000

2022-11-08T15:58+0000

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وقال النادي في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل اعتقال 141 سيدة، و739 طفلا، وأن الجيش الإسرائيلي أصدر خلال الـ10 أشهر الماضية 1829 أمر اعتقال إداري، مشيرا إلى أن القدس المحتلة سجلت أعلى حالات الاعتقال حيث بلغت نحو 2700 حالة.وأكد النادي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،، أن "العام الجاري هو الأشد تنكيلا بالمعتقلين وعائلاتهم، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية"، مشيرا إلى "استمرار تنفيذ عمليات الإعدامات الميدانية، وتصاعد أعداد الجرحى المعتقلين، سواء من تم اعتقالهم بعد إطلاق النار عليهم مباشرة، أو من جرى اعتقالهم بعد فترات من إصابتهم".ولفت النادي إلى تصاعد أعداد الجرحى في السجون الإسرائيلية ما "أدى إلى ارتفاع أعداد الحالات المرضية الصعبة التي تحتاج إلى متابعة صحية حثيثة، وما يزال عدد منهم يواجهون مخاطر حقيقية على حياتهم".

https://sputnikarabic.ae/20221017/نادي-الأسير-يعلن-اعتقال-إسرائيل-5300-فلسطيني-منذ-مطلع-العام-2022-1069139566.html

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