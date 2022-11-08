https://sputnikarabic.ae/20221108/وزيرة-البيئة-بحكومة-الكونغو-تقول-لـسبوتنيك-إن-تعويض-الغاز-الروسي-من-أفريقيا-ليس-الحل-الأمثل-1069953359.html
وزيرة البيئة بحكومة الكونغو تقول لـ"سبوتنيك" إن تعويض الغاز الروسي من أفريقيا ليس "الحل الأمثل"
وزيرة البيئة بحكومة الكونغو تقول لـ"سبوتنيك" إن تعويض الغاز الروسي من أفريقيا ليس "الحل الأمثل"
أكدت نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إيف بازيبا ماسودي، أن التوجه الغربي نحو أفريقيا من أجل تعويض الغاز... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T15:05+0000
2022-11-08T15:05+0000
2022-11-08T15:05+0000
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شرم الشيخ - سبوتنيك. وقالت في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "يجب أن توقف كل دول العالم الأزمة وتتجه نحو التنمية، كما يتعين علينا وقف الصناعات الملوثة، هذا حفاظا على الغابات في بلادنا، يجب على الدول الملوثة التوقف عن استخدام تلك الطرق".وعن كيفية تحقيق التوازن بين استغلال النفط في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والحفاظ على البيئة، أكدت إيف بازيبا "الميزان شديد الوضوح" منوهة في البداية إلى ضحالة الدور الأفريقي في تلويث الطبيعية "أولًا نحن لسنا مسؤولين عن الانبعاثات، فقارة أفريقيا كلها مسؤولة عن أربعة في المئة فقط، لهذا وبخصوص بلدنا فالنسبة ضئيلة جدا".وأضافت في ذات الصدد: "يجب أن ندعم دائما الأكسجين الذي نحتاجه لحماية البيئة، لكننا نحتاج أيضًا إلى الاقتصاد من أجل التنمية، نحتاج إلى الخبز؛ وهذا يعني أننا سوف نستغل نفطنا وفقا للمعايير، لقد طور النفط فعلا الصناعة في الشمال، وبإمكانه فعل نفس الشيء في الجنوب".وواصلت بازيبا أنه وفي حال استخدام بلادها سابقا "طرقا بدائية وملوثة لاستغلال النفط، فاليوم توجد هناك قوانين ومعايير تدعم الاستغلال النظيف" مشددة أنه "لا يوجد قانونا في العالم أو اتفاقات، تحظر على الدول إحداث انبعاث ثاني أكسيد الكربون، من أجل نموها".وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، الدورة الـ27 من فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27)، والتي تستمر حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة من مختلف دول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221103/الرئاسة-التركية-تقول-إن-استغناء-أوروبا-عن-الغاز-الروسي-ليس-سهلا-وقد-يستغرق-سنوات-1069805120.html
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روسيا, العالم, اقتصاد, الكونغو
روسيا, العالم, اقتصاد, الكونغو
وزيرة البيئة بحكومة الكونغو تقول لـ"سبوتنيك" إن تعويض الغاز الروسي من أفريقيا ليس "الحل الأمثل"
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أكدت نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إيف بازيبا ماسودي، أن التوجه الغربي نحو أفريقيا من أجل تعويض الغاز الروسي، مع مطالبة الدول الأفريقية بالتوجه نحو الطاقات المتجددة، "ليس حلا جيدا"، موضحة أن "الحل الأمثل" هو إنهاء الأزمة.
شرم الشيخ - سبوتنيك. وقالت في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "يجب أن توقف كل دول العالم الأزمة وتتجه نحو التنمية، كما يتعين علينا وقف الصناعات الملوثة
، هذا حفاظا على الغابات في بلادنا، يجب على الدول الملوثة التوقف عن استخدام تلك الطرق".
وعن كيفية تحقيق التوازن بين استغلال النفط في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والحفاظ على البيئة، أكدت إيف بازيبا "الميزان شديد الوضوح" منوهة في البداية إلى ضحالة الدور الأفريقي
في تلويث الطبيعية "أولًا نحن لسنا مسؤولين عن الانبعاثات، فقارة أفريقيا كلها مسؤولة عن أربعة في المئة فقط، لهذا وبخصوص بلدنا فالنسبة ضئيلة جدا".
وأضافت في ذات الصدد: "يجب أن ندعم دائما الأكسجين الذي نحتاجه لحماية البيئة، لكننا نحتاج أيضًا إلى الاقتصاد من أجل التنمية، نحتاج إلى الخبز؛ وهذا يعني أننا سوف نستغل نفطنا وفقا للمعايير، لقد طور النفط فعلا الصناعة في الشمال، وبإمكانه فعل نفس الشيء في الجنوب".
وواصلت بازيبا أنه وفي حال استخدام بلادها سابقا "طرقا بدائية وملوثة لاستغلال النفط، فاليوم توجد هناك قوانين ومعايير تدعم الاستغلال النظيف
" مشددة أنه "لا يوجد قانونا في العالم أو اتفاقات، تحظر على الدول إحداث انبعاث ثاني أكسيد الكربون، من أجل نموها".
وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، الدورة الـ27 من فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27)، والتي تستمر حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة من مختلف دول العالم.