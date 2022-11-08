عربي
https://sputnikarabic.ae/20221108/وزيرة-البيئة-بحكومة-الكونغو-تقول-لـسبوتنيك-إن-تعويض-الغاز-الروسي-من-أفريقيا-ليس-الحل-الأمثل-1069953359.html
وزيرة البيئة بحكومة الكونغو تقول لـ"سبوتنيك" إن تعويض الغاز الروسي من أفريقيا ليس "الحل الأمثل"
وزيرة البيئة بحكومة الكونغو تقول لـ"سبوتنيك" إن تعويض الغاز الروسي من أفريقيا ليس "الحل الأمثل"
أكدت نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إيف بازيبا ماسودي، أن التوجه الغربي نحو أفريقيا من أجل تعويض الغاز... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T15:05+0000
2022-11-08T15:05+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
الكونغو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061632085_0:0:3252:1830_1920x0_80_0_0_bfb39707cdb3011e50463d949c9e72dc.jpg
شرم الشيخ - سبوتنيك. وقالت في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "يجب أن توقف كل دول العالم الأزمة وتتجه نحو التنمية، كما يتعين علينا وقف الصناعات الملوثة، هذا حفاظا على الغابات في بلادنا، يجب على الدول الملوثة التوقف عن استخدام تلك الطرق".وعن كيفية تحقيق التوازن بين استغلال النفط في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والحفاظ على البيئة، أكدت إيف بازيبا "الميزان شديد الوضوح" منوهة في البداية إلى ضحالة الدور الأفريقي في تلويث الطبيعية "أولًا نحن لسنا مسؤولين عن الانبعاثات، فقارة أفريقيا كلها مسؤولة عن أربعة في المئة فقط، لهذا وبخصوص بلدنا فالنسبة ضئيلة جدا".وأضافت في ذات الصدد: "يجب أن ندعم دائما الأكسجين الذي نحتاجه لحماية البيئة، لكننا نحتاج أيضًا إلى الاقتصاد من أجل التنمية، نحتاج إلى الخبز؛ وهذا يعني أننا سوف نستغل نفطنا وفقا للمعايير، لقد طور النفط فعلا الصناعة في الشمال، وبإمكانه فعل نفس الشيء في الجنوب".وواصلت بازيبا أنه وفي حال استخدام بلادها سابقا "طرقا بدائية وملوثة لاستغلال النفط، فاليوم توجد هناك قوانين ومعايير تدعم الاستغلال النظيف" مشددة أنه "لا يوجد قانونا في العالم أو اتفاقات، تحظر على الدول إحداث انبعاث ثاني أكسيد الكربون، من أجل نموها".وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، الدورة الـ27 من فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27)، والتي تستمر حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة من مختلف دول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221103/الرئاسة-التركية-تقول-إن-استغناء-أوروبا-عن-الغاز-الروسي-ليس-سهلا-وقد-يستغرق-سنوات-1069805120.html
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061632085_519:0:3250:2048_1920x0_80_0_0_e8114f1bdf7c89a9b9376e4884681366.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, اقتصاد, الكونغو
روسيا, العالم, اقتصاد, الكونغو

وزيرة البيئة بحكومة الكونغو تقول لـ"سبوتنيك" إن تعويض الغاز الروسي من أفريقيا ليس "الحل الأمثل"

15:05 GMT 08.11.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورخط أنابيب "غازيلا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكدت نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إيف بازيبا ماسودي، أن التوجه الغربي نحو أفريقيا من أجل تعويض الغاز الروسي، مع مطالبة الدول الأفريقية بالتوجه نحو الطاقات المتجددة، "ليس حلا جيدا"، موضحة أن "الحل الأمثل" هو إنهاء الأزمة.
شرم الشيخ - سبوتنيك. وقالت في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "يجب أن توقف كل دول العالم الأزمة وتتجه نحو التنمية، كما يتعين علينا وقف الصناعات الملوثة، هذا حفاظا على الغابات في بلادنا، يجب على الدول الملوثة التوقف عن استخدام تلك الطرق".
وعن كيفية تحقيق التوازن بين استغلال النفط في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والحفاظ على البيئة، أكدت إيف بازيبا "الميزان شديد الوضوح" منوهة في البداية إلى ضحالة الدور الأفريقي في تلويث الطبيعية "أولًا نحن لسنا مسؤولين عن الانبعاثات، فقارة أفريقيا كلها مسؤولة عن أربعة في المئة فقط، لهذا وبخصوص بلدنا فالنسبة ضئيلة جدا".
وأضافت في ذات الصدد: "يجب أن ندعم دائما الأكسجين الذي نحتاجه لحماية البيئة، لكننا نحتاج أيضًا إلى الاقتصاد من أجل التنمية، نحتاج إلى الخبز؛ وهذا يعني أننا سوف نستغل نفطنا وفقا للمعايير، لقد طور النفط فعلا الصناعة في الشمال، وبإمكانه فعل نفس الشيء في الجنوب".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
الرئاسة التركية تقول إن استغناء أوروبا عن الغاز الروسي ليس سهلا وقد يستغرق سنوات
3 نوفمبر, 20:16 GMT
وواصلت بازيبا أنه وفي حال استخدام بلادها سابقا "طرقا بدائية وملوثة لاستغلال النفط، فاليوم توجد هناك قوانين ومعايير تدعم الاستغلال النظيف" مشددة أنه "لا يوجد قانونا في العالم أو اتفاقات، تحظر على الدول إحداث انبعاث ثاني أكسيد الكربون، من أجل نموها".
وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، الدورة الـ27 من فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27)، والتي تستمر حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة من مختلف دول العالم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала