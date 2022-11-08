عربي
سلطات منطقة خيرسون تقول إن مرتزقة يتحدثون البولندية والإنجليزية متورطون في الهجوم على سنيجيريفكا
https://sputnikarabic.ae/20221108/وزير-الاستخبارات-الإيراني-يتهم-السعودية-وبريطانيا-وإسرائيل-بدعم-الاحتجاجات-في-بلاده-1069964002.html
وزير الاستخبارات الإيراني يتهم السعودية وبريطانيا وإسرائيل بدعم الاحتجاجات في بلاده
وزير الاستخبارات الإيراني يتهم السعودية وبريطانيا وإسرائيل بدعم الاحتجاجات في بلاده
اتهم وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، كلا من بريطانيا وإسرائيل والسعودية بدعم الاحتجاجات الأخيرة في إيران. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T20:51+0000
2022-11-08T20:51+0000
العالم
السعودية
إسرائيل
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067980681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83d4f90e2a790403cee5cc35683d5983.jpg
طهران - سبوتنيك. وقال خطيب، في حديث للتلفزيون الإيراني الرسمي: "في الأحداث الأخيرة، كانت يد النظام الصهيوني في التنفيذ ويد الإنجليز في الدعاية ويد النظام السعودي في الإنفاق واضحة".وتوعد خطيب بريطانيا بأنها "ستدفع ثمن أفعالها لزعزعة الاستقرار في إيران"، في إشارة إلى الاحتجاجات، التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها ن جانب شرطة الأخلاق في سبتمبر/ أيلول الماضي.وأوضح أن "السعودية مولت العرض المنحط في برلين (مظاهرات خرجت في العاصمة الألمانية للتضامن مع المحتجين في إيران) من بث الدعاية إلى توفير المساحات إلى تأجير معدات التصوير وتقديم تسهيلات لتواجد الصحفيين وتوزيع المواد الغذائية".وشهدت إيران مؤخرا احتجاجات عقب وفاة شابة تدعى مهسا أميني بمركز للشرطة في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وفي الشهر الماضي، قتل 15 شخصا وأصيب 45 آخرون، في هجوم شنه مسلحون، على مزار ديني في مدينة شيراز، جنوبي إيران.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أنه تم اعتقال اثنين من منفذي الهجوم، في حين تطارد السلطات منفّذا ثالثا، مؤكداً أن منفذي الهجوم يحملون جنسيات غير إيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221102/خامنئي-يتهم-أمريكا-مجددا-بدعم-الاحتجاجات-في-إيران-ويصف-مسؤوليها-بـالوقحين-1069754874.html
https://sputnikarabic.ae/20221017/الاتحاد-الأوروبي-يبحث-فرض-عقوبات-على-إيران-إثر-الاحتجاجات-على-وفاة-أميني--1069128559.html
السعودية
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067980681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91d92dc83119e7918d3bd50225b96097.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, السعودية, إسرائيل, إيران
العالم, السعودية, إسرائيل, إيران

وزير الاستخبارات الإيراني يتهم السعودية وبريطانيا وإسرائيل بدعم الاحتجاجات في بلاده

20:51 GMT 08.11.2022
© AFP 2022احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
اتهم وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، كلا من بريطانيا وإسرائيل والسعودية بدعم الاحتجاجات الأخيرة في إيران.
طهران - سبوتنيك. وقال خطيب، في حديث للتلفزيون الإيراني الرسمي: "في الأحداث الأخيرة، كانت يد النظام الصهيوني في التنفيذ ويد الإنجليز في الدعاية ويد النظام السعودي في الإنفاق واضحة".
وتوعد خطيب بريطانيا بأنها "ستدفع ثمن أفعالها لزعزعة الاستقرار في إيران"، في إشارة إلى الاحتجاجات، التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها ن جانب شرطة الأخلاق في سبتمبر/ أيلول الماضي.
المرشد الإيراني آيه الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
خامنئي يتهم أمريكا مجددا بدعم الاحتجاجات في إيران ويصف مسؤوليها بـ"الوقحين"
2 نوفمبر, 13:56 GMT
وأوضح أن "السعودية مولت العرض المنحط في برلين (مظاهرات خرجت في العاصمة الألمانية للتضامن مع المحتجين في إيران) من بث الدعاية إلى توفير المساحات إلى تأجير معدات التصوير وتقديم تسهيلات لتواجد الصحفيين وتوزيع المواد الغذائية".
وشهدت إيران مؤخرا احتجاجات عقب وفاة شابة تدعى مهسا أميني بمركز للشرطة في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
احتجاجات على مقتل الشابة الإيرانية محساء أميني، في شارع الاستقلال في اسطنبول، تركيا 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات ضد إيران إثر الاحتجاجات على وفاة أميني
17 أكتوبر, 09:53 GMT
وفي الشهر الماضي، قتل 15 شخصا وأصيب 45 آخرون، في هجوم شنه مسلحون، على مزار ديني في مدينة شيراز، جنوبي إيران.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أنه تم اعتقال اثنين من منفذي الهجوم، في حين تطارد السلطات منفّذا ثالثا، مؤكداً أن منفذي الهجوم يحملون جنسيات غير إيرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала