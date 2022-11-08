https://sputnikarabic.ae/20221108/وزير-الداخلية-الإيراني-يقول-إن-أعداء-بلاده-يسعون-لتحقيق-أهدافهم-عبر-السيطرة-على-أفكار-الشباب-1069952676.html

وزير الداخلية الإيراني يقول إن أعداء بلاده يسعون لتحقيق أهدافهم عبر السيطرة على أفكار الشباب

وزير الداخلية الإيراني يقول إن أعداء بلاده يسعون لتحقيق أهدافهم عبر السيطرة على أفكار الشباب

قال وزير الداخلية الإيران،ي أحمد وحيدي، إن أعداء بلاده يسعون للسيطرة على الأفكار لتحقيق "أهدافهم البغيضة"، داعيا إلى مواجهة هذه الأفكار بإنشاء البنى التحتية... 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T14:56+0000

2022-11-08T14:56+0000

2022-11-08T14:56+0000

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وأشار الوزير خلال كلمة له أمام مسؤولي منظمة الرعاية الاجتماعية، إلى تبعات الفضاء الإلكتروني ودوره السلبي في المشكلات الاجتماعية.وقال الوزير إن "إحدى وسائل الحرب الهجينة للعدو هو لجوءه إلى هذا الفضاء الذي يشن من خلالها حربا معرفية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".ولفت إلى أن "العدو يبغي نشر ثقافته بين الشبان الإيرانيين"، معتبرا أن "الإسلام الحل الوحيد الذي يمكنه تشكيل جبهة موحدة كبيرة أمام الغزو الثقافي للعدو".وأشار الوزير إلى "المخططات التي يحوكها العدو للإيقاع بين المواطنين وإثارة الفرقة في صفوف المجتمع الإيراني".وشدد على "أهمية التمسك بالوحدة والتضامن للتغلب على الأزمات التي يفتعلها الأعداء وبالتالي القضاء عليها".

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