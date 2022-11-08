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https://sputnikarabic.ae/20221108/وزير-الداخلية-الإيراني-يقول-إن-أعداء-بلاده-يسعون-لتحقيق-أهدافهم-عبر-السيطرة-على-أفكار-الشباب-1069952676.html
وزير الداخلية الإيراني يقول إن أعداء بلاده يسعون لتحقيق أهدافهم عبر السيطرة على أفكار الشباب
وزير الداخلية الإيراني يقول إن أعداء بلاده يسعون لتحقيق أهدافهم عبر السيطرة على أفكار الشباب
قال وزير الداخلية الإيران،ي أحمد وحيدي، إن أعداء بلاده يسعون للسيطرة على الأفكار لتحقيق "أهدافهم البغيضة"، داعيا إلى مواجهة هذه الأفكار بإنشاء البنى التحتية... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T14:56+0000
2022-11-08T14:56+0000
إيران
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وأشار الوزير خلال كلمة له أمام مسؤولي منظمة الرعاية الاجتماعية، إلى تبعات الفضاء الإلكتروني ودوره السلبي في المشكلات الاجتماعية.وقال الوزير إن "إحدى وسائل الحرب الهجينة للعدو هو لجوءه إلى هذا الفضاء الذي يشن من خلالها حربا معرفية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".ولفت إلى أن "العدو يبغي نشر ثقافته بين الشبان الإيرانيين"، معتبرا أن "الإسلام الحل الوحيد الذي يمكنه تشكيل جبهة موحدة كبيرة أمام الغزو الثقافي للعدو".وأشار الوزير إلى "المخططات التي يحوكها العدو للإيقاع بين المواطنين وإثارة الفرقة في صفوف المجتمع الإيراني".وشدد على "أهمية التمسك بالوحدة والتضامن للتغلب على الأزمات التي يفتعلها الأعداء وبالتالي القضاء عليها".
https://sputnikarabic.ae/20220926/كندا-تفرض-عقوبات-على-مسؤولين-إيرانيين-بينهم-عناصر-في-شرطة-الأخلاق-ردا-على-مقتل-مهسا-أميني-1068290358.html
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إيران, أخبار إيران, العالم

وزير الداخلية الإيراني يقول إن أعداء بلاده يسعون لتحقيق أهدافهم عبر السيطرة على أفكار الشباب

14:56 GMT 08.11.2022
© AFP 2022 / -عناصر من الشرطة الإيرانية
عناصر من الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / -
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قال وزير الداخلية الإيران،ي أحمد وحيدي، إن أعداء بلاده يسعون للسيطرة على الأفكار لتحقيق "أهدافهم البغيضة"، داعيا إلى مواجهة هذه الأفكار بإنشاء البنى التحتية الثقافية الراسخة.
وأشار الوزير خلال كلمة له أمام مسؤولي منظمة الرعاية الاجتماعية، إلى تبعات الفضاء الإلكتروني ودوره السلبي في المشكلات الاجتماعية.
وقال الوزير إن "إحدى وسائل الحرب الهجينة للعدو هو لجوءه إلى هذا الفضاء الذي يشن من خلالها حربا معرفية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".
ولفت إلى أن "العدو يبغي نشر ثقافته بين الشبان الإيرانيين"، معتبرا أن "الإسلام الحل الوحيد الذي يمكنه تشكيل جبهة موحدة كبيرة أمام الغزو الثقافي للعدو".
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وأشار الوزير إلى "المخططات التي يحوكها العدو للإيقاع بين المواطنين وإثارة الفرقة في صفوف المجتمع الإيراني".
وشدد على "أهمية التمسك بالوحدة والتضامن للتغلب على الأزمات التي يفتعلها الأعداء وبالتالي القضاء عليها".
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