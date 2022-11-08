https://sputnikarabic.ae/20221108/وزير-الدفاع-السعودي-يطالب-دول-الخليج-أن-تكون-سدا-منيعا-ودرعا-واقيا-لمواجهة-المخاطر-والتهديدات-1069954486.html
وزير الدفاع السعودي يطالب دول الخليج أن تكون "سدا منيعا ودرعا واقيا" لمواجهة المخاطر والتهديدات
وزير الدفاع السعودي يطالب دول الخليج أن تكون "سدا منيعا ودرعا واقيا" لمواجهة المخاطر والتهديدات
طالب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، بتعزيز أوجه التعاون المختلفة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن تسعى جميعا إلى رفع مستوى العمل... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T15:26+0000
2022-11-08T15:26+0000
2022-11-08T15:26+0000
السعودية
العالم العربي
مجلس التعاون الخليجي
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وأوضح ابن سلمان خلال ترؤسه اجتماع مجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نسخته الـ19، أن رفع مستوى العمل الدفاعي الخليجي المشترك سيجعل دول الخليج "سدا منيعا، ودرعا واقيا لمواجهة المخاطر والتهديدات، وتحقيق الأمن والاستقرار لمنطقتنا"، وفق تغريدة له على "تويتر".وأشار وزير الدفاع السعودي في تغريدة أخرى له إلى أنه نقل خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض، لأعضاء المجلس تحيات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان.و"تناول الاجتماع الـ19 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العديد من موضوعات العمل العسكري المشترك المدرجة على جدول الأعمال، والتي أُتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة لها، وأكد وزراء الدفاع خلال الاجتماع على أهمية مواصلة الجهد المشترك، وبما يحقق التعاون العسكري الخليجي المشترك بين القوات المسلحة لدول المجلس، وذلك ترجمة للأهداف والغايات والرؤى السامية لأصحاب الجلالة والسمو لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وفقا لبيان رسمي.وحضر الاجتماع كل من وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن أحمد البواردي، ووزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين، الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان، شهاب بن طارق آل سعيد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر، الدكتور خالد بن محمد العطية، ووزير الدفاع الكويتي، الشيخ عبد الله علي عبد الله الصباح.
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, العالم العربي, مجلس التعاون الخليجي
السعودية, العالم العربي, مجلس التعاون الخليجي
وزير الدفاع السعودي يطالب دول الخليج أن تكون "سدا منيعا ودرعا واقيا" لمواجهة المخاطر والتهديدات
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طالب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، بتعزيز أوجه التعاون المختلفة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن تسعى جميعا إلى رفع مستوى العمل الدفاعي الخليجي المشترك.
وأوضح ابن سلمان خلال ترؤسه اجتماع مجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نسخته الـ19، أن رفع مستوى العمل الدفاعي الخليجي المشترك سيجعل دول الخليج "سدا منيعا، ودرعا واقيا لمواجهة المخاطر والتهديدات، وتحقيق الأمن والاستقرار لمنطقتنا"، وفق تغريدة له على "تويتر".
وأشار وزير الدفاع السعودي في تغريدة أخرى له إلى أنه نقل خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض، لأعضاء المجلس تحيات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
و"تناول الاجتماع الـ19 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العديد من موضوعات العمل العسكري المشترك المدرجة على جدول الأعمال، والتي أُتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة لها، وأكد وزراء الدفاع خلال الاجتماع على أهمية مواصلة الجهد المشترك، وبما يحقق التعاون العسكري الخليجي المشترك بين القوات المسلحة لدول المجلس، وذلك ترجمة للأهداف والغايات والرؤى السامية لأصحاب الجلالة والسمو لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وفقا لبيان
رسمي.
وحضر الاجتماع كل من وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن أحمد البواردي، ووزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين، الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان، شهاب بن طارق آل سعيد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر، الدكتور خالد بن محمد العطية، ووزير الدفاع الكويتي، الشيخ عبد الله علي عبد الله الصباح.