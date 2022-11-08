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https://sputnikarabic.ae/20221108/وفاة-إسرائيلي-متأثرا-بجروح-أصيب-بها-في-عملية-طعن-شمالي-الضفة-1069930692.html
وفاة إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في عملية طعن شمالي الضفة
وفاة إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في عملية طعن شمالي الضفة
أعلن مستشفى إسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة رجل يبلغ من العمر 63 عاما، من سكان وسط البلاد، تعرض للطعن قبل أسبوعين في قرية الفندق الفلسطينية شمالي الضفة... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T06:34+0000
2022-11-08T06:34+0000
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الإسرائيلي شالوم سوفر (63 عاما)، والذي يملك محل بقالة في مستوطنة "كدوميم" شمالي الضفة دخل القرية الفلسطينية على ما يبدو للقيام ببعض التسوق.وأضافت أنه عندما هم بالمغادرة تعرض للطعن في بطنه، ووصفت حالته في البداية على أنها متوسطة الخطورة.وقامت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتحقيق في خلفية حادث الطعن- ولكن بعد ذلك أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الحديث يدور عن هجوم على خلفية قومية.وطبقا للجيش، طعن شاب فلسطيني "سوفر" وهرب من المكان. وبعد حوالي ثلاث ساعات تم اعتقاله، فيما نُقل المصاب إلى مستشفى شيبا في تل هشومير قرب تل أبيب بينما كان واعيا.وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تزايد التوتر على خلفية عملية عسكرية تشنها إسرائيل تحت اسم "كاسر الأمواج"، أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، من بينهم قادة مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني وسط محاولات لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين.
https://sputnikarabic.ae/20221105/مقتل-فلسطيني-وإصابة-آخر-بنيران-الجيش-الإسرائيلي-شمالي-الضفة-1069869335.html
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أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

وفاة إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في عملية طعن شمالي الضفة

06:34 GMT 08.11.2022
© AP Photo / Ariel Schalitسيارة إسعاف إسرائيلية
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلن مستشفى إسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة رجل يبلغ من العمر 63 عاما، من سكان وسط البلاد، تعرض للطعن قبل أسبوعين في قرية الفندق الفلسطينية شمالي الضفة الغربية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الإسرائيلي شالوم سوفر (63 عاما)، والذي يملك محل بقالة في مستوطنة "كدوميم" شمالي الضفة دخل القرية الفلسطينية على ما يبدو للقيام ببعض التسوق.
وأضافت أنه عندما هم بالمغادرة تعرض للطعن في بطنه، ووصفت حالته في البداية على أنها متوسطة الخطورة.
وقامت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتحقيق في خلفية حادث الطعن- ولكن بعد ذلك أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الحديث يدور عن هجوم على خلفية قومية.
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
مقتل فلسطيني وإصابة آخر بنيران الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
5 نوفمبر, 19:54 GMT
وطبقا للجيش، طعن شاب فلسطيني "سوفر" وهرب من المكان. وبعد حوالي ثلاث ساعات تم اعتقاله، فيما نُقل المصاب إلى مستشفى شيبا في تل هشومير قرب تل أبيب بينما كان واعيا.
وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تزايد التوتر على خلفية عملية عسكرية تشنها إسرائيل تحت اسم "كاسر الأمواج"، أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، من بينهم قادة مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني وسط محاولات لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين.
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