https://sputnikarabic.ae/20221108/ولي-العهد-السعودي-يتعهد-بضخ-استثمارات-بقيمة-3-مليارات-دولار--في-السودان-1069932269.html
ولي العهد السعودي يتعهد بضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار في السودان
ولي العهد السعودي يتعهد بضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار في السودان
تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بضح 3 مليارات دولار في السودان، في إطار مشروعات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تليها دفعات أخرى، فيما وصف رئيس مجلس... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T08:09+0000
2022-11-08T08:09+0000
2022-11-08T08:09+0000
ولي العهد محمد بن سلمان
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جاء ذلك خلال لقاء جمع، مساء أمس الاثنين، البرهان وولي العهد السعودي خلال قمة الشرق الأوسط الأخضر في نسختها الثانية على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).وأشاد البرهان "بمتانة العلاقات السودانية السعودية"، مؤكدا أنها علاقات "استراتيجية وقوية".وأكد على حرص بلاده واستعدادها "لدفع وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين".وشدد البرهان على "دعم السودان لكل ما من شأنه إنجاح مبادرة قمة الشرق الأوسط الأخضر وتنفيذ أهدافها".وقال إن مشاركته في قمة الشرق الأوسط الأخضر تأتي تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومحمد بن سلمان.من جانبه، أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة "على استقرار السودان ودعم التعاون والشراكة مع السودان، في كافة المجالات".وكشف ابن سلمان أنه سيتم ضح 3 مليارات دولار لمشروعات صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي" في السودان تليها دفعات أخرى.وأوضح أن ذلك يأتي ضمن خطة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يتماشى مع الرؤية الطموح للمملكة 2030.وكان صندوق الاستثمارات العامة أعلن، الشهر الماضي، عن تأسيس 5 شركات إقليمية للاستثمار في السودان والأردن والبحرين والعراق وسلطنة عمان.
https://sputnikarabic.ae/20221107/ولي-العهد-السعودي-يطلق-قمة-مبادرة-الشرق-الأوسط-الأخضر-في-مصر-1069915850.html
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ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم
ولي العهد السعودي يتعهد بضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار في السودان
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تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بضح 3 مليارات دولار في السودان، في إطار مشروعات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تليها دفعات أخرى، فيما وصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان العلاقات بين بلاده والمملكة بـ"الاستراتيجية".
جاء ذلك خلال لقاء جمع، مساء أمس الاثنين، البرهان وولي العهد السعودي
خلال قمة الشرق الأوسط الأخضر في نسختها الثانية على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وأشاد البرهان "بمتانة العلاقات السودانية السعودية"، مؤكدا أنها علاقات "استراتيجية وقوية".
وأكد على حرص بلاده واستعدادها "لدفع وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين".
وشدد البرهان على "دعم السودان لكل ما من شأنه إنجاح مبادرة قمة الشرق الأوسط الأخضر وتنفيذ أهدافها".
وقال إن مشاركته في قمة الشرق الأوسط الأخضر
تأتي تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومحمد بن سلمان.
من جانبه، أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة "على استقرار السودان ودعم التعاون والشراكة مع السودان، في كافة المجالات".
وكشف ابن سلمان أنه سيتم ضح 3 مليارات دولار لمشروعات صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي" في السودان تليها دفعات أخرى.
وأوضح أن ذلك يأتي ضمن خطة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يتماشى مع الرؤية الطموح للمملكة 2030.
وكان صندوق الاستثمارات العامة
أعلن، الشهر الماضي، عن تأسيس 5 شركات إقليمية للاستثمار في السودان والأردن والبحرين والعراق وسلطنة عمان.