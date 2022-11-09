https://sputnikarabic.ae/20221109/أمريكا-تطالب-جميع-الأطراف-في-باكستان-بضبط-النفس-بعد-تصاعد-التوترات-1069991990.html
أمريكا تطالب جميع الأطراف في باكستان بضبط النفس بعد تصاعد التوترات
أمريكا تطالب جميع الأطراف في باكستان بضبط النفس بعد تصاعد التوترات
حثت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف السياسية في باكستان على الامتناع عن العنف واحترام سيادة القانون وسط تصاعد التوترات. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T16:31+0000
2022-11-09T16:31+0000
2022-11-09T16:31+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويأتي ذلك في أعقاب محاولة اغتيال رئيس حركة إنصاف ورئيس الوزراء السابق عمران خان، والعنف الذي اندلع خلال مسيرات احتجاج من قبل أنصاره وكذلك التهديد باستئناف سلسلة احتجاجات طويلة الأجل.وردا على سؤال في مؤتمر صحفي اليوم، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس مرة أخرى إطلاق النار على عمران خان، مضيفا أن "العنف لا مكان له في السياسة".وقال برايس: "نحن قلقون بشأن هذه التقارير عن العنف، وندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والمضايقة والترهيب واحترام سيادة القانون. نحن ملتزمون بشدة بباكستان ديمقراطية ومسالمة، ونقف إلى جانب شعبها".وردا على سؤال حول ما ستكون الرسالة الأمريكية لرؤساء الأحزاب السياسية وسط الأوضاع في باكستان قال: "نحن قلقون مما حدث في باكستان في الأيام الأخيرة، ويجب ألا تلجأ جميع الأطراف إلى العنف مطلقا".وأضاف أنه يجب عليهم التعبير عن خلافاتهم سلميا، واستخدام الحقوق العالمية - حرية التعبير وحرية التجمع - لكن العنف ليس الحل ابدا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن واشنطن تثير مخاوف بشأن حرية الصحافة بشكل روتيني مع باكستان ودول أخرى حول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221108/عمران-خان-يكشف-تفاصيل-مؤامرة-اغتياله-ويعلن-مقتل-صحفي-عمل-على-فضحها-1069939461.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تطالب جميع الأطراف في باكستان بضبط النفس بعد تصاعد التوترات
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حثت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف السياسية في باكستان على الامتناع عن العنف واحترام سيادة القانون وسط تصاعد التوترات.
ويأتي ذلك في أعقاب محاولة اغتيال رئيس حركة إنصاف ورئيس الوزراء السابق عمران خان
، والعنف الذي اندلع خلال مسيرات احتجاج من قبل أنصاره وكذلك التهديد باستئناف سلسلة احتجاجات طويلة الأجل.
وردا على سؤال في مؤتمر صحفي اليوم، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس مرة أخرى إطلاق النار على عمران خان، مضيفا أن "العنف لا مكان له في السياسة".
وقال برايس: "نحن قلقون بشأن هذه التقارير عن العنف
، وندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والمضايقة والترهيب واحترام سيادة القانون. نحن ملتزمون بشدة بباكستان ديمقراطية ومسالمة، ونقف إلى جانب شعبها".
وردا على سؤال حول ما ستكون الرسالة الأمريكية لرؤساء الأحزاب السياسية
وسط الأوضاع في باكستان قال: "نحن قلقون مما حدث في باكستان في الأيام الأخيرة، ويجب ألا تلجأ جميع الأطراف إلى العنف مطلقا".
وأضاف أنه يجب عليهم التعبير عن خلافاتهم سلميا، واستخدام الحقوق العالمية - حرية التعبير وحرية التجمع - لكن العنف ليس الحل ابدا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن واشنطن تثير مخاوف بشأن حرية الصحافة بشكل روتيني مع باكستان ودول أخرى حول العالم.