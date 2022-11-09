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https://sputnikarabic.ae/20221109/أنطونوف-يؤكد-أن-مركز-صنع-القرار-بشأن-مصير-أوكرانيا-موجود-في-أي-مكان-ما-عدا-كييف-1069967964.html
أنطونوف يؤكد أن مركز صنع القرار بشأن مصير أوكرانيا موجود في أي مكان ما عدا كييف
أنطونوف يؤكد أن مركز صنع القرار بشأن مصير أوكرانيا موجود في أي مكان ما عدا كييف
صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، بأن مركز صنع القرار بشأن مصير أوكرانيا يوجد خارج حدودها، وهذا أصبح واضحًا عندما ألغت كييف الاتفاقات مع... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T06:17+0000
2022-11-09T06:17+0000
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عن سبب تجنب القيادة الأمريكية الحوار مع موسكو بشأن القضايا الأوكرانية: "مركز صنع القرار بشأن مصير أوكرانيا موجود في أي مكان، ولكن ليس في كييف. ويمكننا إقناع الجميع بهذا حيث كانت صيحة واحدة من واشنطن لنظام زيلينسكي في آذار/مارس، كافية لإلغاء جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاتصالات المكثفة بين البلدين".كما أعرب السفير الروسي عن حيرته من الأطروحة التي تروج لها واشنطن بأن الإدارة الأمريكية "لن تتحدث مع روسيا بشأن أوكرانيا دون مشاركة أوكرانيا نفسها".وأضاف أنطونوف: "كثيرًا ما نسمع... أن الأمر متروك لكييف لتقرر في أي لحظة الجلوس على طاولة المفاوضات. التصريحات ليست واضحة، فهي بسبب النفاق أم عدم الرغبة المبتذلة في الاعتراف بأخطائهم".
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أنطونوف يؤكد أن مركز صنع القرار بشأن مصير أوكرانيا موجود في أي مكان ما عدا كييف

06:17 GMT 09.11.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورأناتولي أنتونوف السفير الروسي في الولايات المتحدة
أناتولي أنتونوف السفير الروسي في الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، بأن مركز صنع القرار بشأن مصير أوكرانيا يوجد خارج حدودها، وهذا أصبح واضحًا عندما ألغت كييف الاتفاقات مع روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عن سبب تجنب القيادة الأمريكية الحوار مع موسكو بشأن القضايا الأوكرانية: "مركز صنع القرار بشأن مصير أوكرانيا موجود في أي مكان، ولكن ليس في كييف. ويمكننا إقناع الجميع بهذا حيث كانت صيحة واحدة من واشنطن لنظام زيلينسكي في آذار/مارس، كافية لإلغاء جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاتصالات المكثفة بين البلدين".

كما أعرب السفير الروسي عن حيرته من الأطروحة التي تروج لها واشنطن بأن الإدارة الأمريكية "لن تتحدث مع روسيا بشأن أوكرانيا دون مشاركة أوكرانيا نفسها".

وأضاف أنطونوف: "كثيرًا ما نسمع... أن الأمر متروك لكييف لتقرر في أي لحظة الجلوس على طاولة المفاوضات. التصريحات ليست واضحة، فهي بسبب النفاق أم عدم الرغبة المبتذلة في الاعتراف بأخطائهم".
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