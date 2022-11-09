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https://sputnikarabic.ae/20221109/أنطونوف-يؤكد-أن-موظفي-السفارة-الروسية-في-الولايات-المتحدة-دائما-ما-يتلقون-تهديدات--1069968133.html
أنطونوف يؤكد أن موظفي السفارة الروسية في الولايات المتحدة دائما ما يتلقون تهديدات
أنطونوف يؤكد أن موظفي السفارة الروسية في الولايات المتحدة دائما ما يتلقون تهديدات
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن موظفي السفارة الروسية في الولايات المتحدة يتلقون تهديدات حيث تتم محاولة لعرقلة عمل البعثة... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T06:25+0000
2022-11-09T06:25+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة للتهديدات، فهي في الواقع ليست نادرة الحدوث. يحاول المنتقدون ترهيب الدبلوماسيين وأفراد أسرهم عن طريق البريد العادي والبريد الإلكتروني، وعبر الشبكات الاجتماعية".وأضاف أنطونوف: "هناك حالات فظيعة عندما حاول المتظاهرون، على سبيل المثال، منع دخول الضيوف الذين وصلوا إلى حفل الاستقبال بمناسبة يوم روسيا".وأشار أنطونوف إلى أن هناك مسيرات على أبواب السفارة وأنه واجه التهديدات بنفسه.وتابع السفير الروسي: "كل هذا مزعج للغاية، لكن على خلفية العرض الهستيري الأحادي الجانب للأخبار من قبل وسائل الإعلام المحلية، فإنه ليس مفاجئًا على الإطلاق".كما أشار أنطونوف إلى أن تصريحات الولايات المتحدة حول "الاقتراب من هرمغدون" لا أساس لها من الصحة ومن شأنها قلب أكبر عدد ممكن من الدول ضد روسيا.وقال أنطونوف: "إن ترهيب المجتمع الدولي من خلال "اقتراب هرمغدون" لا أساس له من الصحة وخطير. التصريحات الصاخبة الصادرة عن الولايات المتحدة، وحتى من شفاه الرئيس جو بايدن، لها هدف واحد، وهو تحريض أكبر عدد ممكن من الدول ضد روسيا".وأكد رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية أنه في واشنطن يتم قلب كل شيء رأساً على عقب، ويتهموا موسكو بخطاب غير مسؤول. ومع ذلك، فإذا نظرت إلى الحقائق، فستجد أن روسيا لا تهدد أحداً بالأسلحة النووية".وأضاف أنطونوف: "على العكس من ذلك، نحن نسعى جاهدين لمنع تطور الوضع وفقًا لسيناريو لا يمكن السيطرة عليه. أكد المسؤولون الروس والرئيس الروسي شخصيًا مرارًا وتكرارًا أننا لن نستخدم الأسلحة النووية، بما في ذلك الأسلحة التكتيكية، في أوكرانيا".وتابع أنطونوف أن العالم قد سمع بالفعل تصريحات حول الاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية ليس من روسيا، ولكن من حليف واشنطن في شخص بريطانيا العظمى، وفي شخص رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.وأشار السفير الروسي إلى أن "مثل هذه التصريحات خطيرة للغاية. خاصة عندما يصبح الحديث عن استخدام أسلحة الدمار الشامل هو القاعدة في الواقع. وهذا يقلل من الحذر في أذهان القادة في الغرب الذين يضيفون "الوقود على نار" في الصراع الأوكراني. وهم مسؤولون عن منع السيناريو الذي ذكره الرئيس الأمريكي".
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

أنطونوف يؤكد أن موظفي السفارة الروسية في الولايات المتحدة دائما ما يتلقون تهديدات

06:25 GMT 09.11.2022
© Sputnik . Mikhail Turgiev / الانتقال إلى بنك الصور السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف
 السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Mikhail Turgiev
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أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن موظفي السفارة الروسية في الولايات المتحدة يتلقون تهديدات حيث تتم محاولة لعرقلة عمل البعثة الدبلوماسية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة للتهديدات، فهي في الواقع ليست نادرة الحدوث. يحاول المنتقدون ترهيب الدبلوماسيين وأفراد أسرهم عن طريق البريد العادي والبريد الإلكتروني، وعبر الشبكات الاجتماعية".

وأضاف أنطونوف: "هناك حالات فظيعة عندما حاول المتظاهرون، على سبيل المثال، منع دخول الضيوف الذين وصلوا إلى حفل الاستقبال بمناسبة يوم روسيا".

وأشار أنطونوف إلى أن هناك مسيرات على أبواب السفارة وأنه واجه التهديدات بنفسه.

وتابع السفير الروسي: "كل هذا مزعج للغاية، لكن على خلفية العرض الهستيري الأحادي الجانب للأخبار من قبل وسائل الإعلام المحلية، فإنه ليس مفاجئًا على الإطلاق".
كما أشار أنطونوف إلى أن تصريحات الولايات المتحدة حول "الاقتراب من هرمغدون" لا أساس لها من الصحة ومن شأنها قلب أكبر عدد ممكن من الدول ضد روسيا.

وقال أنطونوف: "إن ترهيب المجتمع الدولي من خلال "اقتراب هرمغدون" لا أساس له من الصحة وخطير. التصريحات الصاخبة الصادرة عن الولايات المتحدة، وحتى من شفاه الرئيس جو بايدن، لها هدف واحد، وهو تحريض أكبر عدد ممكن من الدول ضد روسيا".

وأكد رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية أنه في واشنطن يتم قلب كل شيء رأساً على عقب، ويتهموا موسكو بخطاب غير مسؤول. ومع ذلك، فإذا نظرت إلى الحقائق، فستجد أن روسيا لا تهدد أحداً بالأسلحة النووية".

وأضاف أنطونوف: "على العكس من ذلك، نحن نسعى جاهدين لمنع تطور الوضع وفقًا لسيناريو لا يمكن السيطرة عليه. أكد المسؤولون الروس والرئيس الروسي شخصيًا مرارًا وتكرارًا أننا لن نستخدم الأسلحة النووية، بما في ذلك الأسلحة التكتيكية، في أوكرانيا".

وتابع أنطونوف أن العالم قد سمع بالفعل تصريحات حول الاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية ليس من روسيا، ولكن من حليف واشنطن في شخص بريطانيا العظمى، وفي شخص رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.

وأشار السفير الروسي إلى أن "مثل هذه التصريحات خطيرة للغاية. خاصة عندما يصبح الحديث عن استخدام أسلحة الدمار الشامل هو القاعدة في الواقع. وهذا يقلل من الحذر في أذهان القادة في الغرب الذين يضيفون "الوقود على نار" في الصراع الأوكراني. وهم مسؤولون عن منع السيناريو الذي ذكره الرئيس الأمريكي".
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