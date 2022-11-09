https://sputnikarabic.ae/20221109/أوكرترانس-غاز-كييف-بدأت-في-سحب-الغاز-من-مرافق-التخزين-في-وقت-قياسي--1069976269.html
"أوكرترانس غاز": كييف بدأت في سحب الغاز من مرافق التخزين في وقت قياسي
"أوكرترانس غاز": كييف بدأت في سحب الغاز من مرافق التخزين في وقت قياسي
أعلنت شركة "أوكرترانس غاز" الأوكرانية أن كييف بدأت سحب الغاز من منشآتها التخزينية في وقت قياسي، وذلك ابتداءً من 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T10:47+0000
2022-11-09T10:47+0000
2022-11-09T10:47+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
قطاع الطاقة
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وجاء في بيان الشركة على موقع الإنترنت: "بدأت شركة "أوكرترانس غاز"، المشغل لمنشآت تخزين الغاز في أوكرانيا، في سحب الغاز. بدأ الموسم التأهيلي 2022/2023 في 7 نوفمبر. هذه هي أحدث بداية مسجلة رسميا لسحب الغاز في العقد الماضي. يتم الآن سحب الغاز من أحد مرافق تخزين الغاز، والذي تم اختياره لبدء السحب نظرًا لأقصى قدر من المرونة في تنظيم الأنظمة التكنولوجية".وقال رئيس الشركة سيرغي بيرلوما: "اجتاز النظام موسم الضخ بنجاح وهو جاهز لموسم التدفئة. ندرك أننا نواجه تحديات صعبة وأصعب شتاء في تاريخ أوكرانيا المستقلة. ومع ذلك، كما هو الحال دائمًا، نحن جاهزون للعمل وسنفعل نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أن الملاجئ والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال في أوكرانيا كانت دافئة في المنزل".
https://sputnikarabic.ae/20221107/شركة-الطاقة-الأوكرانية-تنصح-بالاستعداد-لانقطاع-التيار-الكهربائي-في-البلاد-1069924252.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, قطاع الطاقة
العالم, أخبار أوكرانيا, قطاع الطاقة
"أوكرترانس غاز": كييف بدأت في سحب الغاز من مرافق التخزين في وقت قياسي
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أعلنت شركة "أوكرترانس غاز" الأوكرانية أن كييف بدأت سحب الغاز من منشآتها التخزينية في وقت قياسي، وذلك ابتداءً من 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وجاء في بيان الشركة على موقع الإنترنت: "بدأت شركة "أوكرترانس غاز"، المشغل لمنشآت تخزين الغاز في أوكرانيا، في سحب الغاز. بدأ الموسم التأهيلي 2022/2023 في 7 نوفمبر. هذه هي أحدث بداية مسجلة رسميا لسحب الغاز في العقد الماضي. يتم الآن سحب الغاز من أحد مرافق تخزين الغاز، والذي تم اختياره لبدء السحب نظرًا لأقصى قدر من المرونة في تنظيم الأنظمة التكنولوجية".
وأوضحت الشركة أن هذا الموعد المتأخر لبدء سحب الغاز يرجع إلى انخفاض عام في استهلاك الطاقة، والظروف الجوية المواتية وزيادة الاهتمام بضخ الغاز في مرافق التخزين الأوكرانية من جانب الشركات غير المقيمة.
وقال رئيس الشركة سيرغي بيرلوما: "اجتاز النظام موسم الضخ بنجاح وهو جاهز لموسم التدفئة. ندرك أننا نواجه تحديات صعبة وأصعب شتاء في تاريخ أوكرانيا المستقلة. ومع ذلك، كما هو الحال دائمًا، نحن جاهزون للعمل وسنفعل نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أن الملاجئ والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال في أوكرانيا كانت دافئة في المنزل".